Castel del Piano: arrestate due persone per furto di rame

Un 19enne moldavo e un 31enne rumeno

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Castel del Piano e Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno tratto in arresto in flagranza di reato due soggetti, un 19enne moldavo e un 31enne rumeno, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

L’intervento che ha dato luogo all’operazione di servizio è avvenuto a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112 da parte di un privato cittadino, che ha consentito ai Carabinieri di individuare e fermare i due uomini che viaggiavano a bordo di uno scooter.

Nel corso del controllo dei militari, gli stessi, all’interno di un borsone che avevano con sé, sono stati trovati in possesso di 35 kg di pluviali in rame, asportati poco prima da un’abitazione situata in strada San Martino in Colle.

A conclusione degli accertamenti di rito, in forza di tali evidenti e rilevanti elementi indiziari, entrambi sono stati dichiarati in stato di arresto per l’ipotesi delittuosa anzidetta e trattenuti nelle camere di sicurezza ubicate presso la sede del Comando Provinciale dell’Arma, in attesa della celebrazione del rito per direttissima.

Nella mattinata odierna, il Giudice del Tribunale di Perugia, all’esito dell’udienza, ha convalidato l’arresto, applicando agli interessati l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.