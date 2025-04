Città di Castello: controlli intensificati dei Carabinieri per le festività pasquali

Nel corso del fine settimana, caratterizzato dal ponte delle festività pasquali, i Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno proceduto ad una intensificazione della presenza sul territorio, tramite numerosi servizi preventivi in tutto il territorio, che ha visto numerosi controlli a mezzi e persone in circolazione oltreché al monitoraggio dei locali e delle piazze affollate dai turisti.

Durante tali attività sono state elevate contravvenzioni al codice della strada, oltre a tre denunce per guida in stato di ebbrezza con conseguente ritiro della patente di guida e sequestro amministrativo delle autovetture.

Inoltre, tra Città di Castello e Umbertide, sono stati segnalati alla Prefettura di Perugia quattro giovani trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.

I controlli messi in atto dall’Arma dei Carabinieri, che mirano a garantire la sicurezza e la serenità di residenti e turisti, proseguiranno anche per i ponti delle successive festività del 25 aprile e del 1° maggio.