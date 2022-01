Magione: realizzati 2 stalli per i parcheggi rosa, destinati alle donne in gravidanza e alle neomamme

Rubechini: “Al momento per l’utilizzo di questi parcheggi non è richiesta nessuna autorizzazione da parte degli uffici di Polizia locale”

L’Amministrazione Comunale di Magione ha voluto dare un segno di sensibilità nei confronti delle donne in stato di gravidanza e dei genitori con un bambino di età non superiore a due anni, facendo realizzare in piazza Simoncini, nei pressi della sede del Centro di salute, due spazi con “strisce rosa” e relativo segnale stradale.

“Le zone dei centri salute – afferma l’assessore alle politiche sociali del Comune di Magione, Eleonora Maghini – sono molto frequentate con la conseguenza che spesso è difficile trovare un parcheggio libero. L’istituzione dei parcheggi rosa ha un valore sia pratico che simbolico. Un segnale di ulteriore attenzione alle donne in stato di gravidanza e con figli che abbiamo voluto dare affinché il nostro paese sia sempre più a misura di mamma e bambino. Ricordo che il Consultorio che ha sede nel Centro di salute in piazza Simoncini accompagna la futura madre dall’inizio della gravidanza fino alla nascita. La segue poi nell’allattamento e svezzamento del bambino coinvolgendo tutti i componenti della famiglia con corsi specifici dando un aiuto anche al puerperio in generale. Anche in conseguenza di questo abbiamo ritenuto indispensabile offrire questo servizio”.