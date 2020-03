Magione: nuovo progetto per asilo nido comunale. Saranno rivisti gli spazi per le attività, le aree gioco esterne e potenziata l’offerta educativa

Angoli pedagogici per leggere, dipingere e muoversi, spazi esterni per favorire la creatività e ingressi più controllati per la sicurezza. Queste alcune delle novità che saranno attuate nella struttura dell’asilo comunale Paperino entro il prossimo anno e mezzo a seguito della gara d’appalto per 560mila euro vinta dal raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) Polis, per il progetto e il coordinamento educativo, e Isola, per il servizio di cucina e ausiliario, cooperative già operanti all’interno del nido. Sulla riqualificazione degli spazi, importantissimi per l’attività educativa, si incentrano molte delle migliorie proposte in gara, sia per le zone interne sia per l’esterno.

All’interno si provvederà alla creazione di angoli pedagogici specifici come quello per la lettura, per la pittura e per la psicomotricità tramite l’acquisto di mobilio adeguato anche a rimodulare gli spazi. Per la riqualificazione delle aree esterne-gioco libero all’aria aperta, la progettazione è stata pensata con il fine di incoraggiare il movimento, l’uso dei sensi e la creatività. Un restyling che prevede la manutenzione dell’esistente tappeto in erba sintetica, l’allestimento di un piccolo giardino sensoriale e un orto. Sarà inoltre realizzato un angolo con pavimentazione anti-trauma ed effettuata la sistemazione idraulica e il livellamento del terreno a lato della struttura, il tutto al fine di creare anche all’esterno degli angoli per le attività, musicali, pittura open air e manuali. Saranno istallati dei videocitofoni e delle luci esterne per garantire più controllo all’ingresso dell’asilo e per maggior sicurezza dell’edificio.