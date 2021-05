Magione: partiti i lavori per il rifacimento della via principale di Monte del lago. Monte del lago avrà la sua scalinata

Sono partiti in questi giorni i lavori realizzati dal Comune di Magione che prevedono il rifacimento della scalinata che dall’ingresso del paese arriva all’incrocio con via Bartolomeo Borghi; l’intervento procederà poi in direzione Porta Trasimena. Per i lavori, che sono parte di un progetto complesso che prevede il rifacimento della pavimentazione e relativi sottoservizi di tutte le vie centrali del borgo, sono stati investiti 510 mila euro provenienti dai fondi Iti. La ristrutturazione della pavimentazione verrà costruita in pietra arenaria, mentre per la scalinata verranno recuperati gli antichi ciottoli, come voluto dalla Soprintendenza per i beni ambientali architettonici, artistici e storici dell’Umbria.

Verranno anche realizzati i sottoservizi che prevedono il passaggio della rete del metano e della fibra ottica; saranno inoltre predisposti i cavi per consentire alle aziende che gestiscono i servizi di fornitura dell’energia elettrica e della telefonia di poter procedere all’interramento dei fili aerei.

Massimo Ollieri, assessore ai lavori pubblici del Comune di Magione, afferma che: