Magione: iniziative del Comune su ‘libri’ e ‘barriere architettoniche’. Gli uffici servizi sociali impegnati nell’erogazione dei contributi regionali destinati a migliorare la vita delle persone con difficoltà di movimento. Ampliato con oltre 500 nuovi titoli il patrimonio librario

Abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati, gli uffici servizi sociali del Comune di Magione impegnati nell’erogazione dei contributi regionali destinati a migliorare la vita delle persone con difficoltà di movimento.

“Grazie alle risorse nazionali 2017-2020 stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e destinate alla Regione dell’Umbria – fa sapere Eleonora Maghini, assessore ai servizi sociali del comune di Magione – possiamo finalmente erogare i contributi ai privati che hanno effettuato lavori in edifici privati per abbattere le barriere architettoniche. Si tratta, per il nostro Comune, di 40 mila euro che ci consentiranno di liquidare quasi il 90% delle richieste di cui, alcune, risalgono al 2016/2017”. “Si tratta per noi – prosegue – della possibilità di poter dare finalmente un’importante risposta a molti cittadini che hanno effettuato lavori di adeguamento. Poter contribuire al miglioramento della qualità della vita è, ovviamente, uno degli scopi principali del nostro ufficio e le barriere architettoniche costituiscano un forte impedimento alla vita sociale di molte persone. Nelle domande si è data priorità ai portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà alla deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali”.

I lavori hanno riguardato, ad esempio, rampe di accesso all’immobile o alla singola unità immobiliare; realizzazione o adeguamento di ascensori; ampliamento di porte d’ingresso; adattamento di percorsi condominiali.

“Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi – conclude l’assessore – restano comunque valide per gli anni successivi senza nessuna nuova verifica a meno di variazioni come il trasferimento in una nuova dimora”.

Avviato dalla Biblioteca comunale Vittoria Aganoor Pompilj di Magione, su iniziativa dell’assessorato alla cultura e in collaborazione con il gestore Sistema Museo, il servizio “Book delivery” di consegna a domicilio di libri e materiale audiovisivo destinato al prestito.

Gli utenti della biblioteca potranno contattare il personale preposto (telefonando al numero 075843975 nei giorni e negli orari di apertura della biblioteca, inviando un email a biblioteca@comune.magione.pg.it o scrivendo un messaggio whatsapp al numero 3356871130) indicando la richiesta del libro o dei materiali che si intendono prendere in prestito. Il bibliotecario ne verificherà la presenza nel catalogo interno e sarà a disposizione per consigli o informazioni. Tante le novità disponibili, grazie anche al recente acquisto di oltre 500 nuovi volumi, i cui titoli verranno caricati e promossi nelle pagine Fb di Magione Musei e Magione cultura.

A partire dall’8 dicembre saranno garantiti tre giorni settimanali per la consegna e la restituzione a domicilio del materiale: il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 11 alle 13 (con possibilità di concordare altri orari in base a particolari esigenze). Il servizio, totalmente gratuito, è assicurato da personale autorizzato, eseguito in ottemperanza alle disposizioni sanitarie a tutela di utenti e operatori e nel rispetto delle misure di quarantena per il materiale oggetto del prestito. Il materiale potrà essere restituito, sempre con ritiro a domicilio, dopo 30 giorni, con possibilità di proroga.

“L’emergenza sanitaria – fa sapere Vanni Ruggeri, assessore alla cultura del comune di Magione – ha costretto a riprogettare tutte le attività previste dai nostri spazi culturali, e a ripensarne la fruizione e l’accessibilità, in particolare per la biblioteca comunale, primo presidio di formazione, di socialità e di autentica democratizzazione della cultura. Accanto alla definizione di un vero e proprio palinsesto di appuntamenti, attività ed eventi proposti all’interno delle pagine social, molti dei quali condotti in diretta, è stato elaborato un ricco programma di iniziative di promozione della lettura, rivolte ai più disparati pubblici, sulla scia del riconoscimento ministeriale “Magione città che legge”. Il prolungarsi dell’incertezza legata alla riapertura al pubblico degli spazi fisici della biblioteca sollecita azioni capaci di rispondere ad una domanda culturale che non è mai venuta meno anche nel corso di questi mesi difficili: il nuovo servizio di consegna a domicilio, tra i primi attivati in Umbria, insieme ad altre soluzioni tecnologiche che sono allo studio in questo momento, permetterà di assicurare continuità ad una funzione essenziale per cittadini, studenti e studiosi”.

Non solo servizi ma anche investimenti. Il patrimonio librario della biblioteca è stato infatti di recente notevolmente ampliato con l’acquisizione di circa 500 nuovi titoli, per un valore di 5mila euro, nel quadro di un bando promosso dal Ministero per i Beni e le attività culturali e il Turismo.