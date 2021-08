Lugnano in Teverina: prosegue il festival “FINO AL TRAMONTO”. La rassegna nel suggestivo complesso termale di Ramici (Lugnano in Teverina) prosegue questa settimana con tre appuntamenti dedicati alla prosa: il 26 e 27 agosto con ‘Inferno’ un omaggio a Dante da parte degli allievi di SpazioFabbricaLab, mentre il 28 agosto ‘Libere associazioni sul viaggio’ per un dialogo tra due viaggiatrici come Barbara e Monica Lecchini

Il programma di spettacoli al calar del sole, tra musica e teatro, andrà ancora avanti fino a settembre

Triplo appuntamento questa settimana con il Festival “Fino al Tramonto” organizzato da Athanor Eventi, nella suggestiva cornice delle Terme di Ramici, con il patrocinio del Comune di Lugnano in Teverina e dell’Associazione “I borghi più belli d’Italia”.

Il 26 e 27 agosto un doppio appuntamento con gli allievi di SpazioFabbricaLab, il laboratorio teatrale permanente diretto dall’attrice Cristina Caldani: “Inferno”, un omaggio a Dante nel settecentenario della sua morte, una performance in due serate incentrata sui canti e sui personaggi più celebri ed evocativi dell’Inferno dantesco, ispirata dalle acque sulfuree di dantesca memoria. Protagonisti delle due serate saranno gli allievi Claudia Piergiovanni, Irene Porcacchia, Jacopo Ruco, Orietta Ruco, Giancarlo Sgrigna, Daniele Sisti, Giacomo Tramontana.

SpazioFabbricaLab è un laboratorio permanente, gratuito ed aperto ad allievi di tutte le età, un progetto che Athanor Eventi, in collaborazione con il Comune di Lugnano in Teverina, ha inaugurato da cinque anni presso la sua sede, il Teatro Spazio Fabbrica: un’attività didattica che finora non si è mai fermata ed ha continuato i suoi incontri in DaD anche nel corso della pandemia, approfondendo molti aspetti della recitazione in video e producendo alcune videoperformance.

Il 28 agosto, per un nuovo appuntamento, toccherà a “Libere associazioni sul viaggio”, un curioso dialogo tra due viaggiatrici che si incontrano sul bordo delle piscine termali, dando vita ad una rievocazione onirica dei grandi viaggi raccontati dalla letteratura di ogni tempo, una riflessione divertita, in tempo di pandemia, sull’eterno desiderio dell’uomo di viaggiare e scoprire nuovi mondi. In scena le due autrici e protagoniste dello spettacolo: M. Barbara Lecchini e Monica Lecchini.

L’associazione Athanor Eventi quest’anno ha voluto dare vita a un festival che si svolge nell’ora più seducente del giorno, ossia al tramonto dalle ore 19 alle 20, così da poter assaporare le terme nel momento più bello e romantico della giornata.

Oggi il complesso termale, nelle immediate vicinanze del fiume Tevere, è costituito da alcune piscine incorniciate da un paesaggio bucolico e suggestivo contornato da immensi terreni agricoli dai variopinti colori che solo la natura sa creare. Il luogo è di grande bellezza con la caratteristica di essere incontaminato così come la purezza delle sue acque termali che sgorgano fresche.

Le terme di Ramici sono raggiungibili presso la strada provinciale 87 nel comune di Lugnano in Teverina (Tr).

Inizio spettacoli ore 19. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili, con prenotazione obbligatoria al numero 327 9705115.

Tutti gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto della normativa Anti Covid. Per accedere sarà richiesto il Green Pass.

Per info sugli spettacoli consultare la pagina Facebook Terme di Ramici, i siti di www.athanoreventi.com oppure su www.turismolugnanointeverina.it