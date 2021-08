COC: la situazione dei danni dovuti al maltempo. Il centro operativo comunale sono state affrontate tutte le criticità

Si è riunito nella mattina di martedì 24 agosto il COC, centro operativo comunale, a cui hanno partecipato l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Perugia, il Dirigente della Protezione Civile, il Dirigente dell’Ambiente ed Energia, il Dirigente della Mobilità e Infrastrutture, la Polizia Locale, i tecnici del Comune, della Comunicazione e i Vigili del Fuoco di Perugia.

Nella riunione sono state affrontate le criticità relative all’emergenza causata dal maltempo nella giornata di ieri nelle zone di Ponte Felcino, Villa Pitignano, Ramazzano, Bosco, Pianello, Ponte Valleceppi, Lidarno, Colombella.

Già nella giornata ieri sia il Sindaco che gli Assessori, insieme ai volontari del gruppo di Protezione Civile Comunale Perusia, il personale del cantiere Comunale, coadiuvati da sei pattuglie della Polizia Locale e il Corpo dei Vigli del Fuoco, erano giunti sul posto per i primi interventi. Nella stessa serata di ieri era stata evacuata una palazzina a Villa Pitignano abitata da nove famiglie, di cui sette hanno trovato un’autonoma sistemazione, mentre due sono state accolte, grazie al pronto intervento sociale del Comune, in un albergo della città.

Nel corso della riunione odierna sono state predisposte ulteriori squadre di tecnici che saranno impegnate nei sopralluoghi di fossi e frane, una squadra per la pulizia delle strade, una per la verifica delle infrastrutture e delle linee elettriche, una atta a redigere ordinanze contenibili e urgenti.

Anche l’attività dei Vigili del Fuoco è stata intensa nella giornata e nella notte di ieri con 34 interventi per rami e alberi caduti, 16 per danni da acqua, 3 per dissesto statico e 2 per dissesto frane, infine 3 interventi per soccorso a persone.

La situazione alla giornata di oggi, per il momento, evidenzia smottamenti nelle aree di Pianello, Ripa e Piccione, ma senza particolari criticità segnalate. Quasi tutte le strade sono percorribili ad eccezione di uno dei due sottopassi di Villa Pitignano, dove i Vigili del Fuoco sono impegnati nella rimozione del fango. Resta chiusa la strada Ponte Felcino – Ponte Pattoli nel tratto tra Ponte Pattoli e Villa Pitignano.Negli altri tratti di strada è in corso la rimozione dei detriti.