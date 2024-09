Lions Club di Orvieto: donazione al Day Hospital riabilitativo

La cerimonia di consegna dell’utile apparecchio elettromedicale, uno standing elettrico, che verrà utilizzato dai sanitari che operano nel Day Hospital Neuro-Riabilitativo di Orvieto per favorire la verticalizzazione del paziente disabile ed il mantenimento della postura eretta, si è svolta questa mattina all’Ospedale “Santa Maria della Stella” di Orvieto alla presenza del Direttore Generale dell’Azienda Usl Umbria 2 dott. Piero Carsili, della Direttrice del Presidio Ospedaliero dott.ssa Ilaria Bernardini, del Direttore del Dipartimento di Riabilitazione dott. Mauro Zampolini, del Responsabile della SSD di Riabilitazione dott. Fabrizio Mosca, del Referente Clinico del servizio di Day Hospital Riabilitativo dott.ssa Antonella Cometa, del Responsabile della posizione organizzativa gestionale area orvietana dott.ssa Sabrina Brizi, della coordinatrice dei fisioterapisti e logopedisti dott.ssa Patrizia San Giorgio, insieme ai rappresentanti dei Lions Club International di Orvieto, il Presidente dott. Franco Barbabella ed il Segretario dott. Francesco Manciati.

Il Direttore Generale della Usl Umbria 2 dott. Piero Carsili ha rivolto un sentito ringraziamento ai rappresentanti del Lions Club di Orvieto

ancora una volta in prima linea per sostenere le attività del nostro ospedale, il lavoro dei sanitari, la qualità della risposta assistenziale in favore della collettività. La vicinanza, l’impegno, la sensibilità e l’attenzione costanti dimostrati dal Lions Club – ha detto il dott. Carsili – costituiscono un valore aggiunto importante per continuare a garantire prestazioni assistenziali e di cura alla popolazione di alto livello, nel segno dell’efficacia e dell’efficienza