Linda Rebecchini e Francesco Montesanti raccontano a POPUP “Le invenzioni take away del signor Peppino”

Mercoledì 13 novembre 2024, alle 18, Linda Rebecchini (autrice) e Francesco Montesanti (illustratore) presentano alla libreria POPUP in piazza Birago il loro libro per bambini e bambine Le invenzioni take away del signor Peppino (edizioni Albero delle Matite).

Dialoga con loro Silvia Alcidi, illustratrice.

Le invenzioni take away del signor Peppino è il libro per chi almeno una volta nella vita ha pensato: “Questo vorrei averlo inventato io!” Il signor Peppino è un postino di Bologna che in realtà si è sempre sentito un inventore. Arrivato all’età della pensione finalmente può dedicarsi alla sua vera passione e, pur di far conoscere le sue invenzioni al mondo, è disposto a cederle gratuitamente. Per farlo ha bisogno dell’aiuto di Olga Sbaffini, una stravagante vicina di casa con la quale ha stretto amicizia in piscina. È a lei che Peppino affida le sue invenzioni e un compito, ben più difficile: trovare un editore disposto a pubblicarle. La prova del successo di Olga è proprio il libro che il lettore tiene tra le mani. Tra i suoi lettori ci sarà qualcuno disposto a far diventare realtà una delle tante idee contenute nel libro?