Sabato 30 novembre un evento per festeggiare due decadi di attività

Una libreria che è ormai considerata un punto di riferimento della città, ad oggi la più longeva di Perugia. A vent’anni dall’apertura è arrivato il momento di festeggiare per Dinda Treppaoli, la titolare di Libreria Perugia Ubik, affiancata dalle collaboratrici Marta e Jasmine.

Una squadra tutta al femminile che ogni giorno sa come accontentare clienti e lettori. Soprattutto in mondo, quelle delle librerie e dell’editoria, sempre in rapida evoluzione come ogni settore ormai. Ma la suggestione e la bellezza di sfogliare le pagine di un libro quelle non tramonteranno mai. Ne è consapevole Dinda che si culla questa sua creatura proprio come una figlia facendola crescere di anno in anno: “Qualche anno fa abbiamo scelto di entrare a far parte del gruppo Ubik, una realtà che apprezziamo molto e che ci consente di valorizzare al meglio le nostre peculiarità. È un gruppo molto unito e siamo molto felici della scelta fatta”.

Per questo motivo sabato 30 novembre (dalle ore 18) negli spazi della libreria in via Cortonese tutta la città è invitata per celebrare le due decadi di attività. “Ho passato 20 anni della mia vita dentro questa libreria – racconta Dinda – e ne sono molto felice perché quello che faccio è un lavoro meraviglioso. Non mi annoia mai e riesco a trovare nuovi stimoli continuamente. Cosa essenziale per me”.

Dinda e le sue collaboratrici erano molto indecise se festeggiare in modo pubblico questo traguardo. Ma poi si sono dette che era giusto farlo, che il momento andava fermato: “Abbiamo invitato i nostri clienti, le istituzioni e, naturalmente, le persone che ci hanno aiutato a raggiungere questo importante traguardo. Spero che parteciperanno tutti coloro che, in un modo o nell’altro, abbiamo incontrato in questi 20 anni di attività”.

All’evento parteciperà il gruppo di lettura ad alta voce “GDLettura Leggiamoci Su” della Biblioteca degli Armeni che omaggerà i presenti con delle letture e dei passi tratti dai classici della letteratura che hanno come argomento proprio le librerie e la lettura.

Dinda racconta anche come è nata la sua passione per i libri, tanto da trasformarla in un lavoro: “Durante l’Università sono andata a vivere a Milano, per la mia tesi, e andavo spessissimo al Mondadori Store di via Marghera. All’epoca era una cosa meravigliosa. Tre piani di libri. Vedendo quello spazio così bello ho iniziato a cercare di capire come aprire una libreria a Perugia. Ho sentito diverse aziende, ma quella che all’epoca mi convinse di più fu proprio Mondadori. Dal primo contatto sono passati diversi anni. Non trovavamo lo spazio adatto per poter aprire. Non volevo farlo in centro, pur abitandoci da sempre. O forse proprio per questo. Perché vedevo già le difficoltà delle attività a causa della chiusura del traffico. Alla fine, si presentò l’occasione dello spazio di via Cortonese. E ci siamo fiondati subito. Aveva tutto ciò che cercavamo. Dal parcheggio sempre disponibile allo spazio ‘open space’ molto adatto ad un’attività come questa. Da allora siamo sempre stati qui. Tante bufere. Tanti cambiamenti importanti. Internet c’era ovviamente ma non era così pieno di contenuti. Non era l’attuale alternativa all’informazione. I cellulari si usavano solo per telefonare. Era un altro mondo insomma. Ma negli anni siamo riusciti a crearci una rete di clienti molti dei quali ormai diventati amici e siamo riusciti ad arrivare fino a qui grazie al prezioso aiuto di Marta e di Jasmine. Abbiamo seguito corsi, fatto viaggi, incontrato realtà simili alla nostra per poter migliorare ogni giorno. E ovviamente letto tanto, per creare nuove competenze per poter stare al passo dei tempi. Pagine facebook, profili tik tok, siti, gruppi di lettura, presentazioni. Eventi per bambini. E da quando sono arrivate Marta e poi Jasmine la libreria ha raggiunto quello che credo sia un giusto equilibrio. E lavoriamo in sintonia ormai da tanto tempo”.

Insomma, le librerie in città ci sono e in questo caso la Libreria Perugia Ubik è più viva che mai. Non tutte chiudono. È sempre un piacere entrare in una libreria e trovare persone disponibili, ma come ogni attività ha bisogno di attenzioni. “Abbiamo superato questo importante traguardo. Ora vediamo cosa ci riserverà il futuro anche grazie ai nostri clienti che sono straordinari lettori” conclude Dinda.