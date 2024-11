Asta di opere d’arte per sostenere la ricerca contro la malattia di Lafora

Raccolte da Margherita Gatti andranno all’asta per la medica contro la malattia rara (epilessia di Lafora) che affligge anche suo figlio Federico

Il Comune di Perugia segnala l’importante iniziativa di una mamma battagliera. Domenica 1° dicembre dalle ore 16.30 presso il Chocohotel andranno all’asta 35 opere d’arte raccolte da Margherita Gatti in favore della ricerca medica contro la malattia rara (epilessia di Lafora) che affligge anche suo figlio Federico.

Le opere, donate da artisti e collezionisti, spaziano dalla fotografia alla ceramica, passando per scultura e pittura, fino all’arte orafa.

Gli artisti sono per lo più perugini, come Tippolotti, Giuman, Venanti, Abbozzo, ma non solo (de Lotto, Gavaudan, Frillici e tanti altri di respiro internazionale).

Spicca la donazione dell’Archivio Gerardo Dottori, in persona di Massimo Duranti, di una preziosa serigrafia del defunto Maestro.

L’evento, già importante per il novero delle opere che verranno battute, lo è ancor di più per la finalità di beneficenza, per cui tutto il ricavato sarà devoluto alla Associazione Malattie Rare Mauro Baschirotto.