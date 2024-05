Le Fonti Awards premia l’Istituto San Francesco: Eccellenza dell’anno, innovazione e leadership

Questa è la motivazione con cui Le Fonti Awards ha premiato l’Istituto San Francesco, scuola privata per il conseguimento dei Diploma di Stato e il recupero anni scolastici, nella suggestiva cornice di Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana in Piazza Affari a Milano.

Nella città del fashion e del business, la città mitteleuropea che si sta trasformando da centro industriale a centro culturale, l’Istituto San Francesco ha partecipato alla finalissima tra grandi aziende per l’evento più importante, che celebra le eccellenze italiane.

Un periodo d’oro per l’Istituto San Francesco, che, fresco di premiazione, lo scorso aprile è salito sul podio dei vincitori per ritirare un meritatissimo riconoscimento dalla Regione.

Situato nel cuore d’Italia, l’Istituto San Francesco, il polo formativo più importante dell’Umbria – con sede fisica anche nel Lazio – mediante la divisione online garantisce il servizio a livello nazionale è un’eccellenza certificata e riconosciuta nel panorama formativo e culturale italiano.

L’Istituto San Francesco è l’eccellenza italiana dell’anno, nel settore formazione!

Le Fonti Awards sono i più importanti premi in Italia, per il settore economico, finanziario e legale e vengono attribuiti a professionisti e imprese che si sono distinti per alti livelli di eccellenza, leadership, innovazione e competitività;

Le Fonti, unica in Italia con una comunità certificata e orientata al business di oltre 10,5 milioni di persone in più di 125 Paesi, stimati anche a livello Internazionale, sono infatti gli unici ad essere presenti in tutte le piazze d’affari nel mondo.

La CEO Sara Bacelli riferisce: “essere presenti in un contesto internazionale e di alto livello come l’evento di Le Fonti Awards è già una grande vittoria. Confrontarsi con altre realtà d’eccellenza è un importante stimolo a fare meglio e a fare di più, ed una forte risposta alla richiesta ineludibile di stare al passo con i tempi”. Al passo con i tempi l’Istituto San Francesco lo è, adottando le più avanzate tecnologie, per la didattica online, utilizzando per l’e-learning una piattaforma High Tech che spinge al massimo la usability, per offrire agli studenti uno strumento semplice da consultare e molto fruibile nella navigazione. Infatti, la piattaforma www.istitutosanfrancesco.com offre la possibilità di prepararsi per sostenere l’esame di Stato per il conseguimento del Diploma, in tutti gli indirizzi di studio, perché contiene tutto il materiale didattico, lezioni videoregistrate e test di apprendimento, per agevolare lo studio e la memorizzazione, in base al programma del Ministero

dell’Istruzione e del Merito; inoltre offre lezioni live che permettono allo studente che predilige il percorso online, di sentirsi in aula, interagendo direttamente con il docente ed i compagni di studi, creando un ambiente stimolante che favorisce la socializzazione. A tal proposito, l’attuale Ministro Valditara, ha evidenziato quanto sia importante mettere lo studente al centro del percorso formativo.

Grazie al metodo di studio concepito dall’Istituto San Francesco, che offre un’assistenza personalizzata con tutor e docenti altamente qualificati, ogni studente, in età scolare, lavoratore, sportivo professionista o militare in carriera, è sempre al centro del percorso formativo.

Alla domanda qual è stata l’emozione più grande, sua e del suo staff? Come vivete l’assegnazione di un premio così importante? La dirigente risponde: “essere riconosciuti come eccellenza italiana è una gioia immensa e ci investe di una grande responsabilità: l’obiettivo costante di consolidare il livello d’eccellenza della qualità e dei servizi didattici.

Sicuramente un’esperienza straordinaria, essere al centro di un evento nello stesso tempo economy & glamour rimarrà nelle memorie degli annali dell’Istituto San Francesco, senza dimenticare mai, che, se siamo stati convocati in questa kermesse, è stato per gli elevati livelli qualitativi della nostra realtà, e che ancora più difficile di conquistare un premio o un posizionamento, è quello di mantenerlo; sarà questo il nostro pensiero costante, in cui al centro si metterà sempre Lo Studente, che in assoluto rappresenta la giuria più importante.”