Lavoro e salari, Cgil e Spi presentano il libro dell’economista Antonella Stirati

‘Lavoro e salari: un punto di vista alternativo sulla crisi’ è il libro dell’economista Antonella Stirati che Cgil, Spi e Coordinamento per la difesa della Costituzione presenteranno a Gubbio martedì 18 marzo, alle 18, all’ex refettorio della Biblioteca Sperelliana.

All’incontro saranno presenti l’autrice, nata a Gubbio e docente di Economia politica all’Università Roma Tre, e il segretario provinciale della Cgil Simone Pampanelli.

“Le politiche economiche degli ultimi anni – anticipano gli organizzatori dell’incontro – hanno portato alla disoccupazione e all’impoverimento di molti. Scopi del volume sono la divulgazione, in forma accessibile ma rigorosa, di temi di teoria e politica economica e la presentazione di una prospettiva diversa da quella che domina l’informazione e la politica in Italia. Sulla base della discussione teorica e dei dati viene proposta un’interpretazione coerente che rovescia molti luoghi comuni inerenti al lavoro, alla distribuzione del reddito e alle politiche di austerità: i tagli della spesa pubblica, in realtà, alimentano il debito. Bassi salari e deregolamentazione del mercato del lavoro non accrescono l’occupazione e possono avere effetti negativi sulla crescita”.