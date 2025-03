Lavori a Todi, Lega: “Garantire alternative a cittadini e turisti”

Nota del segretario comunale della Lega Todi Claudia Orsini

Importante e partecipata riunione quella presso la Sala Vetrata dei palazzi comunali, alla quale ha partecipato l’ Amministrazione Comunale di Todi e la cittadinanza. Tema dell’incontro l’imminente avvio di lavori di riqualificazione nell’area del ‘mercataccio’ e l’inevitabile impatto sull’intera città, considerato sia il venir meno di un numero importante di posti auto, sia una radicale modifica degli accessi e delle uscite al centro storico. Numerosi gli interventi e le istanze dei cittadini residenti, dei commercianti, delle associazioni di categoria e degli stessi partiti politici.

Molti i suggerimenti per cercare delle soluzioni valide ad un problema annoso, vista la conformazione della città, ora reso ancor più pressante e complesso dalla presenza di numerosi cantieri. Sarà l’Amministrazione a fare sintesi ponendo in essere ogni utile intervento. La Lega Todi, presente con il segretario comunale, Claudia Orsini, condivide buona parte delle soluzioni e proposte esposte nel corso della riunione.

“In particolare – spiega Claudia Orsini – appare di grande utilità attivarsi subito offrendo ai cittadini e, in generale, a chiunque venga a Todi un sistema informativo completo ed integrato in modo da rappresentare in tempo reale la situazione dei parcheggi con indicazione dei posti disponibili, dei tempi di percorrenza per raggiungere i vari punti della città a secondo del mezzo utilizzato (ad esempio in auto oppure a piedi).

L’ipotesi di un totem o schermo informativo in alcuni punti, come potrebbe essere agli ingressi del centro storico (ad esempio presso il Tempio della Consolazione) ovvero in centro (ad esempio fermata degli autobus in piazza Jacopone), potrebbe essere di valido aiuto anche per indirizzare le scelte in un modo o nell’altro ottimizzando i tempi – prosegue – Altra opzione l’introduzione di apposita App informativa ed integrativa delle informazioni turistiche e di pubblica utilità attualmente in essere, proprio per intercettare il maggior numero di utenti ed assicurare la migliore fruibilità della città, tenendo anche conto delle diverse esigenze dei residenti, dei commercianti, dei turisti e, in generale, di chiunque venga a Todi.

Un accesso in centro a piedi, ad esempio, potrebbe risultare opzione preferenziale avendo conoscenza del tempo stimato, anche rispetto ad un accesso in auto tenendo conto delle tempistiche per trovare un parcheggio. Già qualche anno fa, come Lega sezione di Todi ci si è fatti portavoce di proposte migliorative, anche ipotizzando l’introduzione in via sperimentale delle diverse soluzioni, proprio nell’ottica di individuare quelle che meglio possano adattarsi alle esigenze di tutti. Si auspica – conclude l’esponente leghista – che l’approccio collaborativo, possa assicurare la riduzione al minimo degli inevitabili disagi che l’avvio di un ulteriore cantiere nel centro cittadino potrà determinare”.