Giornata del fiocchetto lilla: iniziative a Gubbio

L’assessore Lucia Rughi: “Piazza San Giovanni illuminata e un’iniziativa per imparare, tutti, a dare il giusto peso alle parole”

I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, quali anoressia nervosa, bulimia, alimentazione incontrollata o “binge eating“, ma ne esistono molti altri, colpiscono sempre più precocemente e, specie tra i più giovani, si presentano in forme sempre più gravi. Non esistono dati ufficiali, ma, sulla base di studi epidemiologici, si stima che in Italia 3,5 milioni di persone siano stati colpiti da anoressia nervosa, bulimia, disturbo da alimentazione incontrollata o da uno degli altri disturbi alimentari. E il nostro territorio, purtroppo, non fa eccezione: all’inizio del 2024 in Umbria venivano segnalate circa 15.000 persone con patologie alimentari.

La “Giornata nazionale del fiocchetto lilla”, che si celebra sabato 15 marzo, mette sotto la lente una situazione che colpisce maggiormente le donne, con una proporzione fino a 9 volte più alta rispetto agli uomini. Le prime diagnosi di disturbo alimentare arrivano già a 8-9 anni, fascia di età in cui, secondo alcuni studi, si arriva in Italia a una nuova diagnosi ogni 100 mila bambini. E il trend, purtroppo, è in crescita: le nuove diagnosi di disturbi della sono aumentate del 64%, passando dalle 138 del 2019 alle 226 del 2024. Sono i pazienti più giovani a presentare quadri psicopatologici più gravi, sia per quanto concerne la sintomatologia alimentare sia per le caratteristiche psicologiche associate. E i nuclei familiari di questi pazienti, stando agli studi recentemente condotti dall’Unità operativa semplice di Anoressia e disturbi alimentari del Bambin Gesù di Roma risultano sempre più sofferenti, con difficoltà comunicative, una maggiore fragilità emotiva e un funzionamento complessivo compromesso.

“Proprio per dare un messaggio di attenzione e vicinanza alle famiglie che affrontano al fianco dei propri figli patologie così gravi, invalidanti, con elevato indice di mortalità, vogliamo, come Comune, fare la nostra parte – spiega l’assessore alle Politiche Sociali e alla promozione della Salute Lucia Rughi – nella serata del 15 marzo, per promuovere la sensibilizzazione della cittadinanza sul tema dei disturbi alimentari, illumineremo di lilla Piazza San Giovanni, così da dare un segno evidente dell’attenzione della città a questi temi. Insieme allo Sportello Lilla, lo spazio di ascolto protetto dedicato ai disturbi alimentari, sempre il 15 marzo vivremo poi al Centro Giovani di via del Popolo un momento di condivisione con la dottoressa Elisa Ciaccasassi. “Il peso delle parole”, si intitolerà l’incontro, una riflessione sulla comunicazione pensata per prendere consapevolezza dell’importanza dell’uso che facciamo delle parole e degli effetti che possono avere su chi le riceve, così da imparare a farne carezza, risorsa e non ostacolo alla relazione. Un modo concreto per essere vicini a chi lotta contro l’anoressia e la bulimia e per dare un messaggio di attenzione e vicinanza alle famiglie che quotidianamente vivono una situazione complessa, alla quale non possiamo e non vogliamo smettere di guardare”.