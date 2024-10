L’arte della pasticceria protagonista a ‘Dolci d’Italia’, la presentazione a Roma

Giovedì 17 ottobre, alle ore 11, nella Sala Colucci di Confcommercio sarà illustrata in anteprima nazionale l’edizione 2024 dell’evento in programma a Spoleto dal 1 al 3 novembre

SPOLETO, 15 ottobre 2024 – Si terrà giovedì 17 ottobre alle ore 11.00, nella Sala Colucci della sede di Confcommercio a Roma, la presentazione in anteprima nazionale dell’edizione 2024 di ‘Dolci d’Italia’, un festival “golosissimo” che si è conquistato un posto di primo piano nel panorama gastronomico italiano.

Dal 1 al 3 novembre 2024, infatti, il centro storico di Spoleto torna ad essere il palcoscenico di uno degli eventi più attesi dagli amanti della pasticceria. ‘Dolci d’Italia’ è una manifestazione promossa da Epta Confcommercio Umbria che da anni trasforma la città in un paradiso per i golosi, tra tradizione, ricerca e momenti di sano intrattenimento.

Un festival cresciuto, anche dal punto di vista del prestigio raggiunto, e che merita quindi palcoscenici importanti come la sede nazionale di Confcommercio. Alla conferenza stampa interverranno il presidente e vicepresidente di Epta, rispettivamente Aldo Amoni e Tommaso Barbanera, ed il sindaco di Spoleto Andrea Sisti.

L’incontro con la stampa nazionale sarà l’occasione per scoprire conferme e novità di questa edizione per un weekend che si preannuncia ricco di sapori, divertimento e dolci emozioni: dal grande mercato dei dolci artigianali e non solo ai laboratori per grandi e piccoli, dolci da record ma anche trekking urbano e cultura per andare così alla scoperta che del centro storico di una delle città più affascinanti d’Italia.