Analisi sui NEET: presentazione in Comune il 17 ottobre con parti sociali

L’Amministrazione Comunale di Città di Castello, insieme alla Fondazione Villa Montesca, organizzano per il giorno 17 ottobre alle ore 17,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Città di Castello il Tavolo di lavoro “NEET in Altotevere: strategie di prossimità“, nell’ambito del progetto “Il futuro è qui” di cui al Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2022 – Intesa n.77/2022 Rif. DGR n.770 del 29 luglio 2022 Programma regionale “L’Umbria con e per i giovani: costruire il futuro”.

L’incontro sarà occasione per presentare il documento di analisi preliminare “Non studio, non lavoro … Analisi esplorativa sui NEET, dall’Europa ai Comuni della Zona Sociale 1” redatto da Fondazione Villa Montesca sulla condizione dei NEET, quei giovani che si trovano al di fuori dei percorsi di istruzione, formazione e lavoro; nonché per illustrare un percorso condiviso per precisare il quadro conoscitivo presentato.

Al tavolo di lavoro, alla presenza degli Assessori Benedetta Calagreti e Letizia Guerri, prenderanno parte i Comuni della Zona Sociale 1, le Agenzie per il Lavoro, gli enti del terzo settore, le associazioni di categoria e gli altri stakeholder di riferimento. È possibile confermare la propria partecipazione scrivendo a segreteria@montesca.eu oppure chiamando il numero 075 8521512.