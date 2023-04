La Via del Nord della Via di Francesco è il nuovo cammino certificato dal Touring Club Italiano

Un riconoscimento prestigioso per il suggestivo itinerario tra Umbria e Toscana

Sostenibilità, autenticità dell’esperienza turistica e fruibilità del percorso: sono questi gli elementi che hanno permesso alla Via del Nord, tratto settentrionale della Via di Francesco di circa 200 km tra Umbria e Toscana, di aggiudicarsi la certificazione nell’ambito del programma territoriale “Cammini e Percorsi del Touring Club Italiano”.

Il percorso tra Umbria e Toscana

La Via del Nord è un itinerario dal carattere spirituale che dal Santuario de La Verna in provincia di Arezzo, dove Francesco ricevette le stimmate nel 1224, scende fino ad Assisi. Il percorso permette di conoscere i luoghi che testimoniano la vita di Francesco tra Toscana e Umbria: gli eremi dislocati lungo la via, i paesaggi mozzafiato offerti dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e dalla Riserva Naturale dell’Alpe della Luna in Toscana, dalle colline dell’Alta Valle del Tevere e dal Bosco di San Francesco di Assisi in Umbria, gli ostelli donativi che offrono accoglienza ai pellegrini, gli interessanti centri storici come Citerna, Città di Castello, Gubbio, oltre alle città d’arte di Assisi e Perugia.

L’obiettivo del Touring

Il Programma territoriale nazionale “Cammini e Percorsi Touring” promuove un modo di viaggiare sostenibile e autentico attraverso la valorizzazione e certificazione dei cammini e dei percorsi in Italia. L’applicazione del Modello di Analisi dei Cammini (M.A.C.) intende favorire l’avvio di un percorso di miglioramento dei territori attraversati dai cammini, mettendo in rete soggetti pubblici e privati e dando impulso all’imprenditorialità locale, affinché si traduca in benefici concreti economici e sociali.

La Via del Nord della Via di Francesco si aggiunge al cammino certificato nel 2020, il Sentiero del Viandante, lungo la sponda orientale del Lago di Como, e agli altri due nuovi cammini certificati: La Via del Giovane del Cammino di San Francesco di Paola e il Cammino di Celestino nel Parco Nazionale della Maiella.