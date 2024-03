Intesa Sanpaolo e CESVI a sostegno degli ‘Avanti Tutta Days’

L’iniziativa è sostenuta da Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Fondazione CESVI, attraverso il Programma Formula dedicato a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

Obiettivo 100mila euro entro fine aprile.

Perugia, 05 marzo 2024 – Intesa Sanpaolo, coadiuvata nella scelta da Fondazione CESVI, ha deciso di sostenere il progetto “Avanti Tutta Days” della Fondazione Avanti Tutta attraverso il Programma Formula, dedicato a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

Gli Avanti Tutta Days, ideati dal compianto fondatore di Avanti Tutta, Leonardo Cenci, rappresentano un importante appuntamento annuale per diffondere tra la popolazione i principi di sport, salute e solidarietà, con l’obiettivo di prevenire le malattie oncologiche. L’area verde di Pian di Massiano, percorso verde Leonardo Cenci, diventa per tre giorni il luogo ideale dove accogliere numerosi operatori nell’ambito dello sport, sanitario e del sociale, che fanno da cornice ad un evento unico nel suo genere e che richiama mediamente migliaia di visitatori.

Con questa raccolta fondi, gli Avanti Tutta Days vogliono raggiungere una dimensione nazionale, con la consapevolezza che un grande evento annuale possa amplificare la diffusione del messaggio, contribuendo così a produrre un maggiore impatto sulla prevenzione e sulla salute, attraverso lo sport.

L’obiettivo è raccogliere 100mila euro entro fine aprile. Per sostenere con una donazione il progetto è attiva sul sito web di For Funding–Formula una pagina dedicata, con l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte:

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/avanti-tutta-days

“Siamo onorati – dichiara il Presidente della Fondazione Avanti Tutta, Federico Cenci – di essere stati selezionati da realtà importanti come Intesa Sanpaolo e Fondazione CESVI. Questo è un progetto che per noi significa tanto, perché è stato ideato con forza e originalità da mio fratello. Vorremmo che gli Avanti Tutta Days crescessero nel tempo come vero e proprio riferimento in termini di prevenzione delle malattie oncologiche, attraverso quelle che non solo noi, ma anche la scienza, ritiene delle buone pratiche di vita”.

“Abbiamo scelto di sostenere questo progetto perché, come banca e istituzione attenta al sociale, ne condividiamo i valori e l’impegno nel promuovere lo sport quale strumento di benessere e salute, –dichiara Tito Nocentini, Direttore regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo -. Grazie al programma Formula ed in collaborazione con Fondazione CESVI e decine di realtà locali, Intesa Sanpaolo ha attivato in Toscana e in Umbria la raccolta di oltre 1 milione e 200mila euro a favore di 11 progetti dedicati a sostenibilità ambientale, inclusione e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà”.

La Banca parteciperà attivamente al crowdfunding devolvendo 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online e con la compartecipazione alle donazioni di diverse società del Gruppo. La raccolta fondi resterà attiva fino al 30aprile su For Funding, la piattaforma di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

Una FORMULA, tanti progetti

Formula è il programma lanciato ad aprile 2021 da Intesa Sanpaolo, accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding, per promuovere iniziative in tutto il territorio italiano dedicate a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

La Banca partecipa attivamente al crowdfunding devolvendo 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online.

La selezione dei progetti territoriali attivi nella sezione Formula di For Funding vede il coinvolgimento delle Direzioni Regionali della banca, coadiuvate da Fondazione CESVI, un’organizzazione umanitaria indipendente di alto profilo. CESVI supporta Intesa Sanpaolo nell’individuare le migliori progettualità e monitorarne in modo sicuro e trasparente i risultati e l’impatto generato. Il programma si rinnova su base regolare con una serie di progetti a tema Green, Social e Job attivati in tutta Italia e pensati per il sostegno di bambini, giovani, famiglie e anziani in condizioni di fragilità