La settima edizione della Corri per Norcia è finalmente alle porte

Torna come sempre nel mese di settembre la Corri per Norcia che animerà domenica 24 il territorio nursino a ritmo di corsa podistica

Gli organizzatori dell’Asd Norcia Run 2017 stanno curando ogni minimo particolare per far sì che questo appuntamento podistico, patrocinato dall’amministrazione comunale di Norcia, possa perfettamente riuscire, in un’atmosfera di notevole e legittima attesa per questa settima edizione, sia per chi lavora nel dietro le quinte che per i partecipanti (tra questi, 200 i competitivi iscritti).

Presso Piazza San Benedetto, dalle 7:45 alle 9:15, è possibile ritirare i pettorali di partecipazione e il pacco gara per la competitiva e la non competitiva.

Con partenza alle 9:00 si svolgerà l’evento parallelo dedicato al nordic walking un’uscita di circa 2 ore circa, con guida AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche).

Lo start della corsa competitiva sui 10 chilometri è programmato alle 10:00, a seguire intorno alle 10:10 circa spazio alla camminata per famiglie che si snoda su un percorso ridotto a 5 chilometri.

La gara rientra nel calendario FIDAL, sono previste premiazioni per i primi tre assoluti uomini e donne, oltre alle 17 categorie, tra maschile e femminile, dai 18 anni fino agli over 70 (i primi cinque). Verrà assegnato un premio all’atleta, uomo o donna, che stabilirà il record del percorso allo stato attuale ancora fissato a 34’24” per gli uomini e 37’33” per le donne.