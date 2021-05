La rinascita del palazzo: riprende il progetto ‘La castiglione dei Della Corgna’

A Castiglione del Lago, fino al 27 febbraio 2022 la mostra ‘Diomede della Corgna. Pittori a palazzo’

Dopo molti mesi di forzato stop Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago riprende il programma di mostre con il prestigioso progetto ‘La Castiglione dei Della Corgna: una dinastia tra gesta eroiche e vita di corte’, una produzione di Lagodarte Impresa Sociale. L’intento è quello di celebrare un’importante famiglia che ha lasciato a Castiglione del Lago un notevole patrimonio storico artistico, ma anche costituire una rete sistematica di azione culturale attraverso i principali siti di interesse, quali sono Palazzo della Corgna, la Rocca Medievale e il complesso monumentale di San Domenico. Da oggi 29 maggio e fino al 27 febbraio 2022 si inizia con la mostra ‘Diomede della Corgna. Pittori a palazzo’.

La presentazione della mostra si è tenuta ieri sera nella Sala del Teatro di Palazzo della Corgna alla presenza del sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico, del presidente di Lagodarte Impresa Sociale Piero Sacco e dei collaboratori tecnico-scientifici. Per la realizzazione del progetto espositivo Lagodarte si è avvalsa della collaborazione dello storico dell’arte Andrea Baffoni e del grafico e pittore, appassionato di storia locale, Luca Petrucci. Molti altri sono stati i contributi, in particolare dell’archeologo Walter Pagnotta per la consulenza storica, di Mauro Masci per l’evoluzione del restauro, di Paolo Magionami e Simona Bagaglia per la ricerca bibliografica, di Piero Giorgi per la cartografia storica, di Mirko Mencarelli per la traduzioni, di Antonio Pagnotta e di Tiziana Nandesi per la ricerca archivistica, del gruppo storico gli ‘Orti di Mecenate’ per le rievocazioni in costume, di Simone Petrucci per il video editing e di Luciano Festuccia, scrittore ed editore di storia locale, per la ricerca documentale. Prezioso il contributo degli Archivi storici che hanno messo a disposizione i documenti, da quello della locale Parrocchia Prioria agli archivi di Stato di Perugia e Roma, dalla Galleria Nazionale dell’Umbria alla Christ Church Picture Gallery di Oxford. Ha partecipato Alberto Maria Sartore, storico e grande esperto archivistico che, insieme a Walter Pagnotta e Luca Petrucci, ha contribuito ad animare un dibattito brillante e a tratti anche divertente, condito di aneddoti e curiosità sulla storia dei Della Corgna. È intervenuto Giandomenico Pulcinelli, priore della Confraternita di San Domenico.

“Ripartire. Quale occasione più bella che ripartire dalle nostre origini? – si è chiesto il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico – Noi oggi ripartiamo da qui: dalla storia di questo palazzo, dalla storia della famiglia Della Corgna che lo ha voluto, dalla storia di Castiglione. Farà bene a tutti noi sapere meglio la storia del palazzo e di chi lo ha vissuto, contestualizzando il periodo, conoscendo gli usi e le destinazioni di ogni stanza della dimora”. “Vogliamo dare il nostro contributo, dopo il periodo di crisi, a rilanciare la crescita dell’offerta turistica cittadina. ‘La Castiglione dei Della Corgna’ è un progetto espositivo e di animazione culturale-turistica curato e realizzato da Lagodarte Impresa Sociale – spiega il presidente Piero Sacco – con il patrocinio del Comune di Castiglione del Lago. Il progetto, che, è risultato tra i vincitori del bando europeo per le imprese culturali e creative POR FSR 2014-2020, e che ha come obiettivo la valorizzazione degli attrattori Palazzo della Corgna, Rocca Medievale e complesso monumentale di San Domenico, beneficia del partenariato della Confraternita di San Domenico e della Scuola di specializzazione in Beni demoetnoantropologici dell’Università degli Studi di Perugia”.

La ‘Castiglione dei della Corgna’ si articola in un percorso ‘work in progress’ che interesserà Castiglione del Lago dalla primavera 2021 fino a tutto febbraio 2022.