“La Regione si occupi dell’impatto della pandemia sulle donne”

Lo chiede, rivolgendosi alla Giunta di Palazzo Donini, la consigliera regionale Simona Meloni (Pd-vice presidente Assemblea legislativa).

“In questo momento – sottolinea Meloni – la società ha ancora più bisogno dell’universo femminile e del suo naturale senso di protezione verso gli altri, specie nei confronti dei bambini, degli adolescenti e degli anziani in particolare. Servono misure che tengano maggiormente in considerazione questo sforzo, essenziale anche alla tenuta complessiva del sistema di protezione sociale. Le stesse linee guida ministeriali hanno evidenziato, recentemente, come sulle donne si sia determinato un maggior impatto rispetto agli effetti sociali dell’epidemia: l’aumento dei casi di violenza domestica e di genere, il crescente malessere psicologico dovuto all’isolamento sociale, le maggiori difficoltà a coniugare gli impegni familiari e lo smart working, arrivando fino alla perdita del lavoro. Sono tutte emergenze – aggiunge la consigliera regionale – che rendono le donne soggetti particolarmente fragili. Servono, dunque, istituti che le tutelino maggiormente, sempre, ed in questa fase così complicata in particolare. Lasciarle indietro adesso sarebbe una colpa ancora più grave. Ci sono aspetti della vita di una donna che non dovrebbero mai essere messi in discussione, come ad esempio quelli legati al diritto alla genitorialità, cercando di mantenere inalterato il livello dei servizi a loro dedicati, come nel caso dei percorsi di adozione o di procreazione assistita, così come per il percorso nascita, assicurando cura e attenzione a ciascuna fase di sviluppo dello stesso, da quella preconcezionale, alla gravidanza, al parto e all’allattamento”.