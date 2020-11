Marsciano: completata la riqualificazione di tratti di muro in alcune frazioni. I lavori hanno interessato Compignano, Morcella e San Valentino della Collina

Si sono completati nel mese di ottobre, con le ultime rifiniture, i lavori che a partire dalla fine di maggio hanno riguardato la riqualificazione e la messa in sicurezza di tre tratti di muro, di proprietà comunale, nei centri abitati di Compignano, Morcella e San Valentino della Collina.

Nel caso di Compignano e Morcella si tratta di muri di contenimento, mentre a San Valentino ad essere riqualificato è stato un tratto di muro di recinzione. Tutti e tre, negli anni passati, sono stati interessati da crolli, cedimenti e dissesti, con gravi problemi per la sicurezza di veicoli e pedoni, trovandosi a ridosso di strade. L’intervento a Morcella è avvenuto anche in concomitanza con la riparazione da parte di Umbra Acque di tratti di acquedotto e di fognatura, da alcuni anni soggetti a perdite, ubicati proprio in corrispondenza del muro che era in fase di cedimento.