La Presidente Tesei ha accolto il personale sanitario arrivato dalla Lombardia

Ad attenderli anche il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Marcello Giannico, il direttore regionale alla Salute Claudio Dario e Guido Bertolaso, che li ha accompagnati in Umbria in qualità di consulente per l’Umbria per l’emergenza Covid della presidente umbra.

Tesei ha ringraziato il presidente della Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Letizia Moratti perché “hanno risposto subito a questa nostra richiesta”.

“Mi ha fatto molto piacere – ha aggiunto – il fatto che hanno voluto precisare che questa loro disponibilità è quella che vogliono ricambiare con il Paese perché anche loro sono stati aiutati nel momento in cui hanno avuto delle difficoltà”.

Se poi i sanitari lombardi rimarranno oltre i 15 giorni previsti “si vedrà” come ha precisato la presidente.

“C’è anche la loro disponibilità – ha proseguito -, ma in questo momento la nostra Sanità sta anche esaminando la lista, ormai completa, prevista dal bando della Protezione civile nazionale per vedere i vari profili di chi ha aderito alla chiamata. Vedremo quindi le risorse disponibili e come poterle utilizzarle al meglio. Anche per questi sanitari il periodo di lavoro è per un mese, poi vedremo”.

Tesei ha poi sottolineato che