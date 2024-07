La Coop Centro Italia dona all’Università per Stranieri 500 confezioni di assorbenti

Saranno disponibili in tutti i bagni dell’ateneo

Si è svolta stamani a Palazzo Gallenga la cerimonia della simbolica consegna di 500 confezioni di assorbenti igienici compostabili da parte di Coop Centro Italia all’Università per Stranieri di Perugia e la concomitante inaugurazione del servizio di erogazione gratuita di tali presidi in tutti i bagni femminili dell’ateneo.

All’evento erano presenti in rappresentanza dell’Unistrapg il rettore Valerio De Cesaris, il direttore generale Giuliano De Stefani e la presidente del CUG (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità) Stefania Tusini, mentre la Coop Centro Italia era rappresentata da Jacopo Teodori, responsabile dell’Area Soci e Consumatori.

Quest’iniziativa, alla cui realizzazione hanno concorso il CUG e la Commissione Differenze e Inclusione dell’ateneo, si inserisce nell’asse strategico di Unistrapg sulle politiche di inclusione, nel convincimento che avere prodotti mestruali gratuiti e disponibili al bisogno costituisca per le donne un diritto umano basilare – dal momento che il ciclo mestruale è una condizione e non opzione – oltreché un importante presidio di salute pubblica, grazie al quale si può abbattere la povertà mestruale e consentire alla popolazione femminile di vivere il ciclo con dignità.

“Aver istallato nei bagni dei distributori di tamponi igienici è forse un piccolo gesto, – ha sottolineato il rettore De Cesaris – ma che si inquadra nella più ampia missione dell’ateneo legata alla promozione del benessere degli studenti e alla riduzione di ogni forma di disuguaglianza e di discriminazione”.

L’Università per Stranieri di Perugia ha aderito al Manifesto per la giustizia mestruale lanciato da WeWorld e ha svolto iniziative di sensibilizzazione sul tema in occasione della 10° Giornata Internazionale sull’igiene e la giustizia mestruale supportata dal Fund for Population Activities dell’ONU e da UNICEF, e aderito alla campagna promossa da Coop Centro Italia per l’abbassamento dell’IVA sugli assorbenti (Tampon tax). Quest’ultima iniziativa ha particolare valore se si pensa che attualmente in Italia i tamponi vengono tassati come bene di lusso e non come bene essenziale. Inoltre il costo degli assorbenti igienici in molti paesi del mondo non è alla portata della popolazione femminile, con conseguenze gravi sul piano igienico e della presenza a scuola e sul lavoro. Cambiare la narrazione sul ciclo mestruale, riconoscerne la natura fisiologica e rivendicare il diritto ai presidi sanitari che esso implica per la salute e la parità di genere è alla base di queste iniziative, che vedono impegnate Coop Centro Italia e Università per Stranieri di Perugia in numerosi progetti comuni.

“Costruire conoscenza e consapevolezza: questo va fatto riguardo al fenomeno mestruale, perché far finta che non esista è discriminazione – ha detto Stefania Tusini -, e allora si comincia da qui, dall’Università per Stranieri di Perugia a farlo, perché un mondo in cui le donne vivono meglio è un mondo migliore per tutti”.

Per parte sua il dr. Jacopo Teodori ha tenuto a ringraziare il rettore De Cesaris e la docente Tusini per l’importante collaborazione che si è attivata tra Coop Centro Italia e Università per Stranieri di Perugia su questo tema, ed ha ricordato come

“da tempo Coop stia portando avanti a livello nazionale il progetto Close the Gap, campagna di azioni concrete per promuovere la parità di genere femminile, combattere le disparità e ridurre le differenze, coinvolgendo i consumatori, i soci, i dipendenti e i fornitori di prodotto a marchio”.

Il responsabile dell’Area Soci e Consumatori Coop ha sottolineato inoltre che la petizione sulla riduzione dell’Iva sugli assorbenti, presentata insieme al collettivo Onde Rosa, ha raccolto oltre 770.000 firme, confermandosi la più siglata di Change.org. Teodori ha poi concluso dicendo: