Il successo dell’InformaGiovani di Umbertide sul progetto Orientamento al Lavoro

Un percorso partito dal 2023

L’InformaGiovani del Comune di Umbertide, con gli educatori della Cooperativa Sociale Asad, sta intraprendendo con le agenzie per il lavoro un percorso che offre l’opportunità di svolgere orientamenti per il lavoro all’interno dell’InformaGiovani per i giovanissimi, giovani e meno giovani al fine di offrire un punto di incontro strategico e presente nel nostro territorio.

Un percorso che, da settembre 2023 ad oggi, ha ospitato Randstad, Umana e Manpower come agenzie; la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (Cna) e la presentazione del libro “Orientamento per il lavoro” di Stefano Feligioni, che ha offerto interessanti spunti di riflessione legati all’importanza dell’orientamento lavorativo e formativo.

L’InformaGiovani ha inoltre partecipato, nel maggio 2024, alla giornata “Seminario di Orientamento” che si è svolta presso il Campus L. Da Vinci di Umbertide organizzata da Aidp Umbria “Associazione Italiana per la Direzione del Personale Umbria”.

L’evento ha permesso alle 12 classi di indirizzo dell’Istituto di simulare colloqui di lavoro con le agenzie per il lavoro presenti e avere informazioni delle aziende del territorio.

Lo scopo del percorso, spiegano gli educatori dell’InformaGiovani Sofia Donini e Jacopo Galmacci, è quello di accompagnare i giovani nel mondo del lavoro attraverso la costruzioni di reti con le realtà territoriali al fine di attivare nei giovani le “life skills” per usarle in modo appropriato e aumentare le opportunità formative e lavorative future.

Per questo i prossimi appuntamenti saranno rivolti ai ragazzi dai 16 ai 24 anni che potranno recarsi all’InformaGiovani per scoprire il programma “Young Talent in Action” dell’agenzia per il lavoro Manpower nei giorni: 26 luglio, 23 agosto e 30 agosto dalle ore 16,00 alle ore 17,30.

L’InformaGiovani, con i suoi referenti, è aperta ad accogliere anche altre agenzie o professionisti che volessero intervenire nell’argomento.

L’InformaGiovani, nell’ottica di creare reti sempre più allargate per i giovani, invita tutte le agenzie per il lavoro e la formazione, interessate a creare collaborazioni, a scrivere una mail a informagiovani@comune.umbertide.pg.it , chiamare il numero 366-6613539 oppure venire presso la sede che si trova in P.zza Michelangelo, 22.