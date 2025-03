La compagnia teatrale Fin dall’asilo teatro insieme dona 36mila euro ad associazioni

Tutto il ricavato degli spettacoli consegnato a realtà umbre che operano nel sociale – L’associazione perugina presieduta da Bruna Lepri opera dal 2002 con il sostegno della famiglia Caporali

Un impegno che dura da oltre vent’anni e che continua a crescere. Sabato 15 marzo, alla Country House Il Castellaro di Perugia, la compagnia teatrale ‘Fin dall’asilo teatro insieme’, attiva dal 2002 e presieduta da Bruna Lepri, ha consegnato ufficialmente ad alcune realtà sociali del territorio le donazioni raccolte grazie agli spettacoli teatrali realizzati nel corso dell’ultimo anno. Alla cerimonia erano presenti le associazioni beneficiarie, che hanno così potuto raccontare e rendere note le attività che svolgono, i membri della compagnia e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile quest’iniziativa di solidarietà, a partire dalla famiglia Caporali che da sempre sostiene la compagnia. Nel dettaglio, da oltre vent’anni l’associazione perugina ‘Fin dall’asilo teatro insieme’ unisce la passione per il teatro al sostegno di realtà del terzo settore. La sua compagnia teatrale è composta da oltre quaranta elementi tra attori, cantanti e ballerini, tutti volontari e con un’età che va dai 16 ai 73 anni, e, grazie appunto al sostegno della famiglia Caporali, porta in scena ogni anno musical di successo tratti dal repertorio italiano e internazionale. Il ricavato della vendita dei biglietti di ogni rappresentazione viene interamente devoluto ad associazioni no profit del territorio, offrendo così un contributo concreto a chi opera nel sociale. In particolare, quest’anno, grazie all’impegno della compagnia e alla generosità del pubblico, le donazioni hanno raggiunto quota 36mila euro. Somma che è stata distribuita equamente a sei associazioni umbre: la Comunità Capodarco di Perugia; l’Associazione umbra per la lotta contro il cancro (Aucc); la Pro Ponte di Ponte San Giovanni; la onlus No al Melanoma; gli Amici del Malawi; gli Amici di Simone.

“La nostra compagnia – ha ricordato durante la serata la presidente Bruna Lepri – nasce su iniziativa spontanea e non è composta da attori veri e propri, ma da genitori che fin dall’asilo dei figli hanno scoperto o riscoperto la propria passione per il teatro, diventando nel tempo anche un gruppo di amici. Nonostante le difficoltà e l’impegno che il recitare comporta, ora che i figli sono cresciuti, si è pensato insieme a loro di mettere questa passione al servizio di coloro che soffrono nel mondo o che, anche vicinissimo a noi, si trovano in difficoltà”.

L’evento, presentato da Ilaria Caporali, ha insomma celebrato i valori di solidarietà, arte e impegno sociale che da sempre contraddistinguono ‘Fin dall’asilo teatro insieme’. A ritirare le donazioni sono stati la presidente Francesca Bondì della Comunità Capodarco, il consigliere Gian Marco Tomassini della onlus No al Melanoma; il presidente Giuseppe Caforio dell’Aucc; il presidente Antonello Palmerini della Pro Ponte, il presidente don Francesco Verzini degli Amici del Malawi; la presidente Laura Malizia degli Amici di Simone.

Tra tutti gli interventi, il presidente di Aucc Giuseppe Caforio, esprimendo gratitudine per la donazione ricevuta, ha ricordato che