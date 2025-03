Rinnovo Rsu Gruppo Grifo Agroalimentare: Flai Cgil primo sindacato tra i lavoratori

Hanno votato 118 dipendenti su 125. Flai Cgil con il 44% dei voti ottiene 4 delegati su 9

Si è svolto in questi giorni il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) nelle tre sedi del Gruppo Grifo Agroalimentare a Ponte San Giovanni di Perugia, Colfiorito e Norcia. Notevole la partecipazione al voto dei lavoratori e delle lavoratrici con oltre il 90% in ogni singola sede: dei 125 aventi diritto hanno infatti votato 118 dipendenti. La Flai Cgil è risultato il primo sindacato del Gruppo Grifo Agroalimentare con una percentuale di rappresentanza del 44% e aggiudicandosi quattro componenti Rsu dei nove totali. Altri tre sono stati assegnati alla Fai Cisl, uno alla Uila Uil e uno alla Ugl. La Flai Cgil, in particolare, è primo sindacato nella sede centrale di Ponte San Giovanni e nella sede di Norcia, ma conferma la sua rappresentanza, con un componente, anche nella sede di Colfiorito.