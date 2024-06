Inaugurati gli avanti tutta days 2024 a Perugia

Tre giornate per promuovere sport, salute e solidarietà nel ricordo di Leonardo Cenci.

L’iniziativa è sostenuta da Intesa Sanpaolo, in collaborazione con CESVI, attraverso il Programma Formula dedicato a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

Avviati oggi gli “Avanti Tutta Days” 2024 che animeranno la città di Perugia il 14, 15 e 16 giugno a cura della Fondazione Avanti Tutta. La tre giorni di evento è sostenuta da Intesa Sanpaolo in collaborazione con CESVI attraverso il Programma Formula, dedicato a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

Gli Avanti Tutta Days, ideati dal compianto fondatore di Avanti Tutta, Leonardo Cenci, rappresentano un importante appuntamento annuale per diffondere tra la popolazione i principi di sport, salute e solidarietà, con l’obiettivo di prevenire le malattie oncologiche. L’area verde di Pian di Massiano, percorso verde Leonardo Cenci, diventa per tre giorni il luogo ideale dove accogliere numerosi operatori nell’ambito dello sport, sanitario e del sociale, che fanno da cornice ad un evento unico nel suo genere e che richiama mediamente migliaia di visitatori.

Grazie al progetto finanziato attraverso il Programma Formula, gli Avanti Tutta Days vogliono raggiungere una dimensione nazionale, con la consapevolezza che un grande evento annuale possa amplificare la diffusione del messaggio, contribuendo così a produrre un maggiore impatto sulla prevenzione e sulla salute, attraverso lo sport.

Il progetto è stato finanziato attraverso una raccolta fondi attiva da gennaio ad aprile 2024 su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. In quattro mesi, sono stati raccolti oltre 100.000 euro grazie alle contribuzioni di privati cittadini, imprese, della Banca e delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

“Inauguriamo questa dodicesima edizione con grande entusiasmo – dichiara il Presidente della Fondazione Avanti Tutta, Federico Cenci – e una grande voglia di tenere vivi i valori che ha diffuso in vita mio fratello Leonardo. Sport, salute e solidarietà, con la voglia di coinvolgere quanti più cittadini possibili in quel concetto più ampio di prevenzione. Grazie al Progetto Formula, gli Avanti Tutta Days acquisiscono una dimensione sempre più importante, con l’obiettivo di avere maggiore consenso non solo a livello territoriale ma anche nazionale”.

“Siamo orgogliosi di aver sostenuto con successo questo progetto di cui condividiamo i valori e l’impegno nel promuovere lo sport quale strumento di benessere e salute. – Dichiara Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo -. Grazie al programma Formula ed in collaborazione con CESVI e decine di realtà locali, Intesa Sanpaolo ha attivato in Toscana e in Umbria la raccolta di 1,5 milioni di euro a favore di 12 progetti a forte impatto sociale”.

“Quest’importante progetto ci permette di essere più incisivi, con proposte progettuali rispondenti ai bisogni territoriali su una serie di questioni che colpiscono il nostro Paese in ambito ESG. Il progetto “Avanti Tutta Days” è la dimostrazione che per dare una risposta rapida ed efficace alle problematiche sociali territoriali, il connubio tra i mondi non profit e profit può rappresentare una soluzione vincente in grado di portare soluzioni concrete in contesti sociali periferici complessi”, aggiunge Roberto Vignola, Vice Direttore generale di CESVI.

All’inaugurazione che si è tenuta presso l’area incontri degli Avanti Tutta Days (percorso verde), ha preso parte la Presidente della Regione, Donatella Tesei, che ha ricordato la straordinaria figura di Leonardo Cenci e sottolineato l’importanza dei valori trasmessi. Presente anche il Prof. Roberto Rettori, delegato per il magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, che ha ricordato l’importanza del protocollo di intesa tra l’ateneo e la Fondazione. Infine il messaggio del Presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha voluto inviare una testimonianza in ricordo dell’amico Leo e a supporto della manifestazione.

UNA FORMULA, TANTI PROGETTI

Formula è il programma lanciato ad aprile 2021 da Intesa Sanpaolo, accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding, per promuovere iniziative in tutto il territorio italiano dedicate a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. La Banca partecipa attivamente al crowdfunding devolvendo 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online.

La selezione dei progetti territoriali attivi nella sezione Formula di For Funding vede il coinvolgimento delle Direzioni Regionali della banca, coadiuvate da Fondazione CESVI, un’organizzazione umanitaria indipendente di alto profilo. CESVI supporta Intesa Sanpaolo nell’individuare le migliori progettualità e monitorarne in modo sicuro e trasparente i risultati e l’impatto generato. Il programma si rinnova su base regolare con una serie di progetti a tema Green, Social e Job attivati in tutta Italia e pensati per il sostegno di bambini, giovani, famiglie e anziani in condizioni di fragilità.

