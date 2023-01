Interrogazione del Consigliere Peppucci sui tempi di ripristino della tratta Ponte San Giovanni-Terni

Il consigliere regionale Francesca Peppucci (Forza Italia) chiede alla Giunta regionale di poter conoscere gli

Lo fa attraverso una interrogazione che verrà trattata nella sessione riservata al Question time (Interrogazioni a risposta immediata) della prossima seduta dell’Assemblea legislativa, programmata per il 31 gennaio.

Nel suo atto ispettivo, Peppucci ricorda che

“analoga richiesta fu presentata nel gennaio 2020 rispetto allo stato di avanzamento dei lavori sulla linea ferroviaria ex FCU” e che attualmente, “da quanto riferito dall’Assessore competente, risultano esserci importanti aggiornamenti riguardo il futuro della linea ferroviaria. Dal 2017 – rimarca Peppucci – parte del territorio regionale è sprovvisto di rete ferroviaria, in quanto la tratta sud della ferrovia ex FCU risulta chiusa mentre la tratta nord risulta parzialmente funzionante. Forte è il disagio che imprese, studenti, lavoratori e cittadini umbri stanno subendo a causa della chiusura della ferrovia. È pertanto necessario – conclude Peppucci – intervenire al più presto per garantire la massima sicurezza ai cittadini che aspettano risposte dopo anni di inefficienze”.