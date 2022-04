Inizio record per la terza edizione di Umbertid’Arte

Registrati 200 ingressi nel primo fine settimana della mostra

Un avvio al di sopra di ogni aspettativa quello della terza edizione di “Umbertid’Arte”. Sono stati infatti 200 gli ingressi registrati presso la Rocca nei primo fine settimana di apertura della mostra dedicata all’estro degli artisti umbertidesi. L’esposizione è stata inaugurata sabato pomeriggio alla presenza del sindaco Luca Carizia, della dirigente del II Circolo didattico “Di Vittorio” Raffaella Reali, dell’assessore alla Cultura Sara Pierucci, degli assessori Francesco Cenciarini e Alessandro Villarini, del presidente del Consiglio comunale Marco Floridi, dei consiglieri Ettore Spatoloni e Tania Turchi, dell’insegnante responsabile del progetto ambiente del Circolo “Di Vittorio”, Thais Polonzani, degli artisti presenti in mostra e del professor Giorgio Bonomi, uno dei più longevi e qualificati curatori e organizzatori di mostre in Italia, che da anni collabora con la Rocca-Centro per l’arte contemporanea.

“Inaugurare una esposizione così bella e così sentita regala sempre grandi emozioni– ha detto il sindaco Carizia – Un sentito ringraziamento va a tutti gli artisti presenti, che con le proprie opere e la propria creatività, unendo cultura e senso di appartenenza, ci conducono a una riscoperta forte del nostro senso di comunità. Così come è grande il messaggio lanciato dalle bambine e dai bambini del II Circolo didattico. L’auspicio è che anche nel 2022 Umbertid’Arte possa proseguire il successo delle passate edizioni”.

“Siamo veramente soddisfatti dell’esito dell’inaugurazione della mostra – ha affermato l’assessore alla Cultura, Sara Pierucci – sia sotto il profilo numerico della sentita partecipazione che dalla qualità delle opere dei nostri artisti . È stato inoltre emozione la passione con la quale le insegnanti ed i bambini delle scuole del II Circolo hanno presentato e spiegato le loro opere”.

La terza edizione di “Umbertid’Arte” vede la presenza di 21 artisti umbertidesi di nascita e di adozione, con le loro opere e i loro diversi stili espressivi che sono dislocati per tutta la Rocca: si parte dalle segrete della fortezza con l’opera in video di Luca Cataldo, per poi salire e incontrare le sculture di Mirko Guardabassi; al primo piano sono presenti i dipinti di Alessio Accalai, Amabilia Casagrande, Vittorio Picchio, Ivano Puletti, Giuseppe Rossini, Antonio Renzini; al secondo piano vengono ospitate le incisioni di Michele Berta, le fotografie di Fausto Cambiotti, le sculture di Fabio Fondacci, le creazioni di Elena Cella, i quadri di Jason Balducci, Lucia Bonucci, Sandro Epi, Emilio Leonardi, Carlo Mastriforti, Ettore Spatoloni, Paola Panzarola, Marco Piccioloni e Vera Tamburini.

Questa edizione di Umbertid’Arte vede come protagonisti anche le bambine e i bambini delle scuole dell’infanzia e delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie del II Circolo “Giuseppe Di Vittorio” che per l’occasione, al primo piano della Rocca, hanno allestito una mostra dedicata ai più importanti temi ambientali e dal titolo “We can change the world”. Gli alunni, come spiegato dalla dirigente Raffaella Reali e dall’insegnante Thais Polonzani, hanno realizzato delle opere con materiale di recupero, riflettendo sulle diverse problematiche ambientali, dal disboscamento al mare di plastica, al riscaldamento globale. Il percorso che ha portato i bambini ad analizzare, approfondire, progettare e infine dare vita alle proprie creazioni nasce da un itinerario didattico ben preciso che ha visto coinvolto tutto il Circolo Di Vittorio. Il progetto ha visto coinvolte le scuole dell’infanzia “Marcella Monini” del capoluogo, quelle di Molino Vitelli, Montecastelli, Calzolaro e Lisciano Niccone. Queste le scuole primarie: “Di Vittorio” del capoluogo, Niccone, “Anna Frank” di Verna e la primaria di Lisciano Niccone.

Nel corso dell’inaugurazione sono stati ringraziati il consigliere Ettore Spatoloni e Vittorio Dragoni che hanno curato l’allestimento della mostra, Giada Sonaglia per la realizzazione del manifesto della mostra e il Gruppo Comunale di Protezione Civile per la gestione degli accessi alla Rocca.

La terza edizione di “Umbertid’Arte” è visibile fino al 1° maggio dal martedì alla domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30. Chiuso il lunedì. Per informazioni è possibile contattare il numero 0759413691.