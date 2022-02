INCURSIONI E ANDATE E ROTORNI, Un dialogo fra le opere della Galleria Nazionale dell’Umbria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

Dalla Galleria Nazionale dell’Umbria all’Accademia di Belle Arti di Perugia Opere del ‘700 e dell’800 a cura di Giovanni Manuali e Carla Scagliosi

Allestite nelle sale che ospitano le collezioni permanenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”, le due esposizioni presentano una selezione di opere, tra dipinti e disegni, provenienti dalle raccolte della Galleria Nazionale dell’Umbria.

Sono state prorogate fino al 25 aprile 2022, a Palazzo Baldeschi al Corso e al MUSA – Museo dell’Accademia a Perugia, le mostre #Incursioni e Andate\Ritorni, che presentano una selezione di opere provenienti dalla Galleria Nazionale dell’Umbria in dialogo con quelle delle raccolte d’arte della Fondazione Cassa di Risparmio e dell’Accademia di Belle Arti di Perugia.

#Incursioni e Andate\Ritorni sono due progetti originali, nati dalla volontà della tre istituzioni di perseguire gli scopi condivisi della valorizzazione e della fruizione del patrimonio artistico delle rispettive collezioni, valorizzando i tesori d’arte custoditi nei musei. La necessità di “fare rete” e promuovere progetti in sinergia ha permesso inoltre di realizzare una serie di iniziative collaterali, come eventi, visite a tema e attività didattiche.

Per tutti questi motivi e nonostante le difficoltà dovute alla situazione emergenziale, si è deciso di continuare a offrire al pubblico un’offerta espositiva che mira a gettare uno sguardo nuovo – rinnovato dal contesto in cui sono inserite e dai reciproci rimandi – sulle opere d’arte esposte. La proroga delle due mostre consentirà, inoltre, di mostrare al pubblico parte del patrimonio della GNU durante la sua chiusura per i lavori di riallestimento e in attesa della riapertura prevista per la tarda primavera 2022.

Le scelte espositive sottolineano i rapporti fra le opere e gli artisti presenti nelle collezioni e la varietà dei generi pittorici, trasformando gli spazi e instaurando nuove interpretazioni di senso, visioni o approfondimenti sulle opere delle collezioni moderne, messe in dialogo o a confronto e arricchite così dai reciproci scambi.

Se per #Incursioni il dialogo con le raccolte d’arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia si fonda soprattutto sul Seicento, per l’esposizione Andate\Ritorni presso il MUSA il focus, che si colloca in un’ideale continuità cronologica, riguarda i grandi protagonisti dell’arte in Umbria tra Sette e Ottocento.

