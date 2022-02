Acquasparta, il comune punta sui fondi Pnrr per la rigenerazione culturale e sociale

“Storia, arte, cultura e tradizioni anche come rilancio occupazione e lotta a spopolamento”

Il Comune di Acquasparta partecipa ai bandi Pnrr per la Rigenerazione Urbana dei borghi storici e dei borghi sotto i 5.000 abitanti indetti dal ministero della cultura. Dopo l’attivazione della Linea A il cui bando è stato avviato ed è stata richiesta la partecipazione alla selezione regionale, adesso, secondo quanto riferisce l’amministrazione, il Comune si concentra sulla Linea B “Progetti locali per la Rigenerazione Culturale e Sociale” che ha una dotazione finanziaria complessiva a livello nazionale pari a 380 milioni di euro per progetti in almeno 229 borghi storici in Italia. L’avviso pubblico è finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento.

Gli interventi ammessi al finanziamento, secondo quanto contenuto nel bando, dovranno dare nuova linfa al tessuto socio-economico dei centri storici attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici, la rigenerazione del patrimonio storico-architettonico insieme all’attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali che creino ricadute occupazionali sul territorio. “Abbiamo già pubblicato sul sito del Comune l’avviso con gli allegati da scaricare”, rende noto l’assessore competente Guido Morichetti.

“L’obiettivo – spiega – è acquisire manifestazioni di interesse per l’individuazione di partner interessati a partecipare all’avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento finalizzate alla rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del Pnrr”. Di tutto questo si parlerà domani sera alla riunione pubblica in presenza convocata dall’amministrazione comunale alle 21 alla Casa della Cultura.