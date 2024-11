Incidente stradale sulla Terni – Rieti

Incidente stradale che ha coinvolto due auto, di cui una alimentata a GPL. Illesi i 4 ragazzi a bordo delle due auto

I Vigili del Fuoco di Terni sono intervenuti sulla SS79bis Terni – Rieti nei pressi dello svincolo per il lago di Piediluco per un incidente stradale che ha coinvolto due auto, di cui una alimentata a GPL. Illesi i 4 ragazzi a bordo delle due auto. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza le due auto.

Sul posto è arrivata anche la polizia locale per i rilievi di loro competenza.