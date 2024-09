Gravi incidenti stradali in provincia di Perugia nella mattinata di oggi

Gravi incidenti stradali sono avvenuti nella mattinata di oggi in provincia di Perugia

I Vigili del Fuoco di Perugia sono intervenuti in data odierna, per un incidente stradale sulla ss 318 in direzione Ancona all’altezza dello svincolo di Petrignano. Un uomo alla guida della sua auto si è reso protagonista suo malgrado di un incidente in maniera autonoma e, in quanto incastrato, è riuscito ad uscire dalla vettura solo grazie all’operato dei Vigili del Fuoco e del personale del 118, al quale poi è stato assicurato per verificarne le condizioni di salute. Sul posto anche la Polizia Stradale e l’Anas.

Nel secondo incidente alle ore 6:15 la squadra di Gaifana, su richiesta del 118,è intervenuta sulla SS 318 direzione Ancona, tra Branca e Gualdo Tadino per incidente stradale. Scontro frontale tra due autovetture, una delle quali aveva imboccato la strada contromano. Sul posto anche Carabinieri.