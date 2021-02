In Umbria raggiunto picco terza ondata Covid

Questa l’analisi del professor Luca Gammaitoni, fisico sperimentale docente all’Universita’ di Perugia.

“Se non ci saranno fatti nuovi eclatanti (come qualche focolaio importante) la curva degli infetti è destinata a scendere”,

aggiunge parlando con l’ANSA. Il professor Gammaitoni evidenzia comunque la necessità di continuare a

“utilizzare in maniera rigorosa le mascherine e a mantenere il distanziamento. Serve poi vaccinare il più rapidamente possibile il maggior numero di persone. I modelli matematici che vengono utilizzati per lo studio delle pandemie ormai da un secolo dicono che per mettersi al riparo dal rischio di altre ondate bisogna che sia immunizzata una frazione consistente della popolazione. In Umbria vuol dire almeno 500 mila persone”.