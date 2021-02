Marsciano: il mercato del lunedì si sposta tutto in Piazza Marx. A partire dal primo marzo anche i banchi attualmente presenti nelle vie del centro storico si posizioneranno nell’area della piazza

Il tradizionale mercato del lunedì a Marsciano si svolgerà tutto all’interno di piazza Marx e nelle immediate aree limitrofe.

“Questa – spiega l’assessore con delega a fiere e mercati, Roberto Consalvi – è una novità che sarà operativa, di fatto, da lunedì primo marzo. Una scelta, quella di concentrare tutti i banchi in un’unica area, che l’amministrazione fa con l’obiettivo di migliorare la fruibilità da parte degli utenti di questo storico presidio commerciale che è il mercato del lunedì”.

I 13 banchi attualmente dislocati in via Marconi, piazza della Vittoria, largo Goldoni e via XX Settembre, andranno quindi ad aggiungersi ai 62 già presenti nell’area di piazza Marx e via Buozzi. Verrà garantita la divisione tra la parte non alimentare e quella alimentare, con quest’ultima raccolta tutto intorno all’edificio della ex scuola D’Annunzio. Questo spostamento comporterà l’apertura del centro cittadino al traffico veicolare anche il lunedì mattina.