Coronavirus: 212 nuovi positivi. Tasso di positività al 4,75%

Ancora un calo di attualmente positivi al Covid in Umbria, oggi 8.141, 74 in meno di ieri secondo i dati della Regione. Si registrano comunque altri 13 morti, 1.050. I nuovi positivi nell’ultimo giorno sono stati 212 e 273 i guariti.

Analizzati 2.230 tamponi e 2.229 test antigenici. Con un tasso di positività totale del 4,75 per cento (ieri 3,7) e del 9,5 sui soli molecolari (ieri 6,29).

In leggero aumento i ricoverati in ospedale, 513, 14 più di ieri, 77 dei quali, uno in meno in terapia intensiva.