Importante investimento alla Sangraf Italy di Narni Scalo. Consegnato un nuovo trasformatore

SANGRAF Italy, società del Gruppo SANGRAF International attivo nella produzione e vendita di elettrodi di grafite per forno ad arco elettrico, comunica che è stato consegnato presso lo stabilimento di Narni un nuovo trasformatore/raddrizzatore dalla potenzialità di 280.000 Ampere per il reparto di grafitazione degli elettrodi.

Le dimensioni e il peso hanno richiesto l’utilizzo di un trasporto eccezionale e tutte le operazioni di trasporto e scarico si sono svolte con successo, in piena sicurezza e nel rispetto di tutte le normative.

Nelle prossime settimane verranno ultimati i lavori di installazione del trasformatore che consentiranno a SANGRAF Italy di incrementare significativamente la propria capacità produttiva.

L’investimento, pianificato 18 mesi fa, arriva in un momento difficile per l’economia in generale e per il settore dell’acciaio in particolare, ma testimonia la volontà del gruppo SANGRAF di investire nello stabilimento italiano e diventare un punto di riferimento nella fornitura di elettrodi di grafite per i produttori di acciaio in Italia, in Europa e nel mondo.

SANGRAF Italy è la nuova denominazione sociale dell’azienda narnese GoSource Italy. La variazione è avvenuta nelle scorse settimane su richiesta della casa madre, nell’intento di uniformare tutte le aziende del gruppo sotto il marchio SANGRAF.