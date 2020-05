Sigillo: iniziata la seconda tranche dei buoni spesa. 32 le famiglie beneficiarie. Il Comune consegna anche mascherine e guanti

È iniziata questo pomeriggio la distribuzione, a cura del Gruppo Comunale Protezione Civile Monte Cucco e del Nucleo Protezione Civile dei Carabinieri, della seconda tranche dei buoni spesa a 32 nuclei famigliari di Sigillo. Ai beneficiari dei buoni spesa e ad altri cittadini delle categorie più fragili della popolazione (in particolare anziani e disabili non autosufficienti) sono state inoltre consegnate le mascherine ed i guanti ricevuti dalla Regione Umbria d’intesa con l’ANCI (Associazione nazionale comuni italiani). I buoni spesa sono utilizzabili per l’acquisto di generi di prima necessità nei negozi che aderiscono al circuito consultabile anche sul sito del Comune di Sigillo. I buoni erogati nella prima fase sono stati distribuiti a 15 nuclei familiari per un importo di 4800 euro.