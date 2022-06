Imago Galleria d’Arte presenta “Siamo solo prodotti, dall’incanto al disincanto”

Esposizione delle opere di Elia Alunni Tullini Dal 18 al 28 giugno 2022. Vernissage sabato 18 giugno (ore 18)

Imago Galleria d’Arte di Perugia torna ad organizzare mostre dal vivo e presenta “SIAMO SOLO PRODOTTI, dall’incanto al disincanto”, mostra del giovane scultore umbro Elia Alunni Tullini, in programma dal 18 al 28 giugno.

Il vernissage si terrà all’interno della galleria in via Guglielmo Marconi 2 (zona Tre Archi) sabato 18 giugno alle ore 18 alla presenza dell’artista che per l’occasione racconterà al pubblico le istanze da cui la sua opera artistica prende avvio.

Per la Galleria perugina un ritorno alla normalità: “Dopo il periodo appena passato, finalmente torniamo ad esporre dal vivo. Le restrizioni e i contagi non ci hanno permesso, fino ad oggi, di ospitare il nostro pubblico per un vernissage e, ad un anno dall’apertura del nuovo spazio in via Marconi 2, Imago è pronta”.

Elia Alunni Tullini è un giovane artista umbro che ha incentrato la sua ricerca intorno al concetto di decadenza culturale e disfacimento dei valori della società contemporanea, in cui l’individuo è ridotto a mero prodotto che non sembra avere spiraglio alcuno di salvezza. Con l’opera monumentale “Involucro” realizzata in cemento armato ed esposta alla biennale di Londra del 2021, lo scultore sintetizza la sua poetica attraverso una figura femminile senza volto, a significare l’annullamento dell’individualità, con il capo reclinato in avanti, in segno di sottomissione e schiacciata dal peso di un mondo che non riconosce più le istanze profonde dell’essere umano. Nella serie “Siamo solo prodotti”, l’immagine iconica “Involucro” viene riprodotta in scala ridotta con l’uso della tecnologia in 3D che ne facilita la realizzazione e la possibilità di distribuzione, ma che diventa altresì parte integrante dell’opera e del suo messaggio, richiamo accorato contro l’omologazione dell’individuo.