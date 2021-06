Imago Galleria d’Arte è cresciuta: baluardo dell’arte contemporanea a Perugia

Imago Galleria d’arte a Perugia è cresciuta. L’arte non si ferma. Ne è testimone l’ampliamento degli spazi della galleria che, dal 2013, fa parte del ristretto panorama di gallerie dedicate all’arte contemporanea di Perugia.

“Imago è cresciuta – spiega la proprietaria Stefania Marcagnani – grazie al supporto dei nostri clienti e alla bravura e professionalità dei nostri artisti, e finalmente abbiamo ampliato i nostri spazi. Rispetto alla precedente sede abbiamo infatti 40 metri quadrati in più, così come in più abbiamo 4 vetrine, e si sa quanto sia importante avere la giusta luce per esaltare le creazioni artistiche”.