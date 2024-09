Cardiogrocco, circa 40 relatori per parlare di cardiologia anche in ambito sportivo

Il convegno si terrà a Perugia sabato 21 settembre

PERUGIA, 18 settembre 2024 – Sono circa 40 i relatori, provenienti anche da fuori regione, che daranno il proprio contributo all’edizione 2024 di “Cardiogrocco”, il convegno in programma sabato 21 settembre dalle ore 8,30 alle 17,30 presso la sala del Consiglio del palazzo della Provincia di Perugia, situato in piazza Italia a Perugia. Il congresso è l’occasione di confronto di team multidisciplinari che comprendono cardiologici clinici e riabilitatori, elettrofisiologi, emodinamisti, cardiochirurghi, Medici di medicina generale, endocrinologi, internisti, medici dello sport di diversi ospedali e aziende sanitarie italiane.

Saranno affrontati temi controversi della letteratura scientifica e sulle attualità in ambito cardiologico per il raggiungimento di un consenso sulla gestione clinica-pratica del paziente e sull’importanza dell’interazione tra ospedale e territorio. Si parlerà del trattamento del giovane sportivo, così come dell’anziano cardiopatico o del cardioperato in relazione a fattori di rischio cardiovascolare, diabete, ipertensione, dislipidemie.

Responsabile scientifico di Cardiogrocco è Lucia Filippucci, responsabile dell’unità operativa di Cardiologia Riabilitativa e Prevenzione Patologie Cardiovascolari del Centro Grocco di Perugia. Presidente del congresso: Erio Rosati. Il convegno – la cui iscrizione è gratuita – è accreditato per i medici chirurghi, i tecnici ortopedici, i fisioterapisti, gli infermieri, i dietisti, i tecnici radiologi, i massoterapisti e gli psicologi.

Cardiogrocco ha il patrocinio della Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Fmsi (Federazione medico sportiva italiana), Itacare-P, Ordine provinciale dei medici e dei chirurghi e degli odontoiatri di Perugia, Sicsport (Società italiana di cardiologia dello sport) ed Usl Umbria 1.