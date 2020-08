Il sindaco Romizi premia il vincitore del Maratona Photo Jogging. A vincere è stato Tommaso Benedetti

Nel corso di una cerimonia, svoltasi questo pomeriggio in sala Rossa, il sindaco Andrea Romizi ha premiato il vincitore del Maratona photo jogging Tommaso Benedetti.

Il progetto Maratona Photo Jogging è un contest fotografico online realizzato dai volontari del Servizio Civile Universale, progetto Giovani Multitasking, dell’ufficio Informagiovani del Comune di Perugia, con la collaborazione del Centro Servizi Giovani e del MUG- Magazine Umbria Giovani.

L’idea è stata sviluppata allo scopo di rispondere ad un’esigenza specifica: uscire al di fuori delle proprie mura domestiche alla riscoperta del mondo circostante dopo il periodo di confinamento causato dal Covid-19.

La maratona si è svolta dal 1 al 15 luglio. Alla base del contest poche regole intuitive e semplici: si doveva scattare una fotografia durante una passeggiata o nel praticare un’attività sportiva, e successivamente condividerla tramite un post o una story sulla propria pagina Facebook o Instagram usando l’hashtag #giovaniscattanti e taggando le pagina del CSG Perugia. Dal 17 al 26 luglio, le foto sono state ricondivise all’interno di un’apposita cartella sulla suddetta pagina, dove è stato possibile esprimere la propria preferenza tramite un like. La fotografia che ha ottenuta più like, appunto quella scattata da Tommaso Benedetti raffigurante la fontana Maggiore di piazza IV Novembre, è stata proclamata vincitrice ed ora verrà inserita nella home del sito del Comune di Perugia in prima pagina oltre a diventare immagine di copertina della pagina Facebook del Comune di Perugia, del CSG Perugia ed Informagiovani Perugia. Infine sarà protagonista di un articolo del MUG- Magazine Umbria Giovani.

In apertura dell’incontro di oggi il sindaco Andrea Romizi ha voluto, innanzitutto, ringraziare i ragazzi del Servizio civile per la bella iniziativa ideata, dal momento che la stessa ha consentito, dopo un lungo periodo di quarantena, di riaccendere idealmente i riflettori sulle bellezze che la città di Perugia è in grado di offrire. Il contest fotografico – ha continuato il sindaco – quest’anno è purtroppo andato in scena in edizione “limitata” a causa della pandemia, ma l’auspicio è che in futuro possa essere riproposto a pieno regime senza limitazioni di sorta. Il sindaco si è poi congratulato, a nome dell’intera Amministrazione comunale e della città tutta, con il vincitore del concorso Tommaso Benedetti, cui ha consegnato una pergamena in ricordo del successo, per lo splendido scatto con cui ha saputo immortalare il monumento simbolo della città di Perugia, ossia la Fontana Maggiore.