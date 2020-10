Il PerSo si sposta allo Zenith. Giovedì è il giorno degli umbri

Prosegue itinerante la VI edizione del PerSo – Perugia Social Film Festival. Dal Nuovo Cinema Méliès la rassegna si sposta al Cinema Zenith per le giornate di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, con 12 proiezioni (ad ingresso gratuito, posto in sala prenotabile su www.persofilmfestival.it ) tra documentari internazionali in anteprima italiana e film di autori umbri o girati nella nostra regione.

Anche quest’anno, il Festival dedica attenzione al cinema umbro con il concorso Umbria in celluloide che presenta 5 titoli in gara: L’anima errante, di Alberto Brizioli; Mio fratello ciclotimico, di Emilio Seri; Palla prigioniera, di Hermes Mangialardo, Pantagral, di Andrea Greco (giovedì 8 ottobre dalle 17.30) e Amori, di Stefano Ceccarelli e Gabriele Anastasio (venerdì 9 ottobre sempre alle 17.30).

Il programma di giovedì 8 prende il via alle 15.30 con la replica del film, ospitato dal PerSo in anteprima europea, Se ho vinto se ho perso, di Gian Luca Rossi. Dopo la proiezione dei film umbri, è la volta di tre documentari in concorso nella categoria PerSo Award. Alle 19 la replica di Still-Lifes di Filippo Ticozzi (Italia, 2020, 51’), il regista sarà ospite in sala e dialogherà con il pubblico al termine del film; a seguire, la replica Broken head, di Maciej Jankowski (Polonia, 2019, 42′).

La giornata termina alle 21.30 con Si c’était de l’amour, di Patric Chiha (Francia, 2020, 82′), film vincitore del Teddy Award al 70° Festival di Berlino. 15 danzatori, di origini e formazioni diverse, sono in tournée con Crowd, pièce itinerante della coreografa e drammaturga francese Gisèle Vienne, ciclicamente in scena da quasi 30 anni. Seguendo i giovani artisti, il regista documenta prove intense connesse a relazioni intime che man mano si creano all’interno della compagnia e quello che ne esce è una contaminazione di arti, di linguaggi e la linea di confine tra mdp e palcoscenico, danza e documentario, illusione e verità, si fa sempre più labile, sfocata.

Venerdì 9 ottobre , dopo la replica di Si c’était de l’amour, di Patric Chiha alle 15.30, in sala due dei film in categoria PerSo Award: alle 19 Beco, di Camilo Cavalcante (Brasile, 2019, 72’). Ambientato nel cuore di Afogados, un quartiere dell’area meridionale della città di Recife in Brasile, zona di esclusione urbana con uno dei più alti tassi di violenza della città, il film racconta lo spaccato reale della vita di tutti i giorni nella periferia nordorientale del Brasile. Alle 21.30 El father plays himself, di Mo Scarpelli (Venezuela / Regno Unito / Italia / USA, 2020, 105’), il racconto di un giovane regista che torna in Venezuela e realizza un film basato sulla vita di suo padre nella giungla amazzonica. Chiama il padre per interpretare sé stesso, finzione e realtà si scontrano e quello che inizia come un atto di amore e ambizione si trasforma in un processo che affronta le lotte del padre con la dipendenza e la vita priva di suo figlio. Menzione Speciale della giuria internazionale a Visions du Reel 51. Ospite in sala la regista. Fino al 21 ottobre in mostra “Lo Spazio che Occupo”, progetto artistico pubblico che ha luogo negli spazi di affissione comunale di Perugia. Undici artisti, fra cui pittori, scultori, performer e filmmaker, sono stati chiamati ad analizzare questo tema, tramite la creazione di un’immagine, che verrà riprodotta su manifesto e dislocata in sette percorsi che toccheranno diversi quartieri della città. Le opere offrono prospettive e punti di vista sulle possibili declinazioni di questo tema: sia lo spazio che gli artisti occupano nella società, sia quello che occupano come esseri umani; arrivando più in profondità a riflettere sullo spazio dell’arte nella vita quotidiana e nell’identità di ognuno di noi. La mostra è curata da Indigo Art Gallery. Il Festival è organizzato da Associazione RealMente, con il sostegno del MiBACT – Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, della Regione Umbria, del Comune di Perugia, di ANEC Umbria e con il sostegno di altri soggetti pubblici e privati.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.