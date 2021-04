PerSo 2021: date, scadenze e premi del Festival dedicato al cinema del reale. La prossima edizione del PerSo – Perugia Film Festival è in programma a Perugia dal 5 al 10 ottobre 2021

Quattro categorie di concorso, sei premi in palio, seminari, proiezioni online e al carcere di Perugia-Capanne, tanti film da ogni parte del mondo. Torna dal 5 al 10 ottobre 2021, con la sua settima edizione, il PerSo – Perugia Social Film Festival, l’evento internazionale dedicato al cinema documentario. Il Festival è nato con l’intento di raccontare, attraverso il cinema del reale, il mondo del sociale nel suo senso più ampio e nelle articolazioni più varie, con attenzione ai linguaggi innovativi della documentaristica e alla sua capacità di far dialogare generi diversi, nel costante obiettivo di avvicinare un vasto pubblico alle storie e alle tematiche affrontate.

L’annuncio delle date coincide con la pubblicazione del bando per partecipare alla competizione nelle diverse sezioni del concorso. Sono quattro le categorie di concorso: PerSo Award per il miglior film documentario di medio-lungometraggio in anteprima nazionale; PerSo Cinema Italiano per il miglior documentario italiano; PerSo Short Award per il miglior film documentario di cortometraggio; PerSo “Umbria in celluloide” per lavori sull’Umbria o di autori umbri. Oltre alle sezioni competitive, il programma prevede retrospettive dedicate a cineasti di rilievo nel panorama internazionale che si siano espressi anche nel linguaggio del cinema del reale e/o su temi sociali particolarmente importanti e attuali. In particolare, PerSo Masterpiece, rassegna che offre una panoramica dei film documentari di maggior rilievo e prestigio dell’ultima stagione cinematografica internazionale, e Il Cinema della Follia, la retrospettiva a tema psichiatrico.

L’iscrizione di un film al concorso del PerSo Film Festival 2021 può essere effettuata online sul sito ufficiale del Festival www.persofilmfestival.it o attraverso le piattaforme online FilmFreeway e FestHome.

Scadenza 10 maggio 2021 (deadline tardiva: 7 giugno 2021)

Il Festival è organizzato da Associazione RealMente, in collaborazione con Fondazione La Città del Sole – Onlus, con il contributo e il patrocinio della Direzione generale Cinema e audiovisivo – Ministero della Cultura, della Regione Umbria, del Comune di Perugia, dell’Università degli Studi di Perugia e con il sostegno di altri soggetti pubblici e privati.

LE SEZIONI COMPETITIVE E IL DETTAGLIO DEI PREMI

CONCORSO PERSO AWARD

MIGLIOR FILM DOCUMENTARIO DI MEDIO-LUNGOMETRAGGIO:

Possono partecipare alla selezione film documentari di durata superiore ai 30 minuti, di qualsiasi nazionalità, completati dal 1° gennaio 2019 o la cui prima proiezione pubblica abbia avuto luogo non prima di tale data. Tutti i film dovranno rispondere al requisito di anteprima italiana, cioè di non essere mai stati presentati/proiettati pubblicamente in Italia prima della data di programmazione al PerSo Film Festival 2021. Nella selezione saranno privilegiate le Prime Mondiali, Internazionali ed Europee.

PREMI IN PALIO

PerSo Award € 2.500 al miglior film documentario di medio e lungometraggio;

PerSo Agorà – Premio del pubblico € 500 al miglior documentario di medio e lungometraggio premiato dal Pubblico in sala;

Premio speciale della Giuria.

CONCORSO PERSO CINEMA ITALIANO

MIGLIOR FILM DOCUMENTARIO ITALIANO

Possono partecipare alla selezione film documentari italiani di durata uguale ai 30 minuti, completati dal 1° gennaio 2019 o la cui prima proiezione pubblica abbia avuto luogo non prima di tale data. Per italiani si intendono i documentari realizzati da registi nati in Italia o residenti in Italia al momento della realizzazione del documentario e/o prodotti o coprodotti in Italia.

PREMI IN PALIO

PerSo Cinema Italiano € 1.000 al miglior film documentario italiano di medio e lungometraggio

CONCORSO PERSO SHORT AWARD

MIGLIOR FILM DOCUMENTARIO DI CORTOMETRAGGIO

Possono partecipare alla selezione film di durata inferiore ai 30 minuti, di qualsiasi nazionalità, completati dal 1° gennaio 2019 o la cui prima proiezione pubblica abbia avuto luogo non prima di tale data. Nella selezione saranno privilegiate le Prime Mondiali, Internazionali, Europee ed Italiane.

PREMI IN PALIO

PerSo Short Award € 500 al miglior film documentario di cortometraggio

PerSo Short Jail € 500 assegnati dalla Giuria dei/delle Detenuti/e al corto ritenuto più meritorio

CONCORSO “UMBRIA IN CELLULOIDE”

Possono partecipare alla selezione film di qualsiasi durata e tipologia (ossia cinema documentario, di finzione, animazione) completati dopo il 1° gennaio 2019, che raccontino storie di tematica sociale in senso ampio sull’Umbria e/o ambientate in Umbria e/o di autori umbri (nati e/o residenti in Umbria).

PREMI IN PALIO

PerSo “Umbria in celluloide” € 500 assegnati all’opera più meritoria.