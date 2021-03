“Il nuovo modello di Pei mina l’inclusività degli alunni disabili. Rimuovere le criticità lasciate dall’Azzolina”

“Stiamo raccogliendo le proposte delle famiglie dei disabili, che chiedono a gran voce la modifica del nuovo modello di PEI (piano educativo individualizzato dell’alunno/studente con disabilità) emanato dal precedente ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Questo modello, che mina l’inclusività degli alunni con disabilità, è uno degli ultimi regali che la Azzolina ha fatto alle famiglie italiane. Il nuovo modello presenta delle criticità che stiamo lavorando per rimuovere.

Per rendere davvero inclusivo il percorso di studi, è prioritario rivedere almeno tre aspetti del nuovo Pei. Il Concetto di esonero: ogni materia, anche la più ostica, può essere resa accessibile e semplificata, dando così la possibilità a tutti, di fruirne. Il nostro obiettivo è che non venga lasciato indietro nessuno e che nessuno si senta diverso.

Assegnazione ore di sostegno: le ore di sostegno vanno quantificate ed assegnate in base ad una certificazione clinica e scientifica, e non sul concetto di “debito di funzionamento”. Tale spersonalizzazione mette in secondo piano l’alunno e le sue peculiarità, vedendo la diversità come un gap da colmare, piuttosto che come un capitale umano e di esperienza, da cui tutti possiamo attingere

Ore fuori dalla classe: il nuovo modello di PEIripropone di fatto il concetto, secondo noi superato, di “aula di sostegno” e di “attività individuali”.Siamo favorevoli ai laboratori e a tutte quelle attività che vengono svolte fuori dalla classe, ma non è possibile parlare di un vero e proprio tempo scuola individuale, senza la chiara identificazione di uno spazio e di un progetto.

Come Lega puntiamo sul principio di autodeterminazione e sull’attiva partecipazione delle famiglie e dello studente con disabilità, nelle decisioni che li riguardano. Avallare questo nuovo modello di Pei, significherebbe fare un balzo all’indietro dal punto di vista culturale, a tal proposito, impegneremo per rimuovere gli ostacoli che minano una concreta e fattiva inclusione”.

Così la Sen. Valeria Alessandrini, responsabile Istruzione Lega Umbria e membro della VII° Commissione Istruzione e XI° Commissione Lavoro, a Palazzo Madama.