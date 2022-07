Il Gruppo Angelantoni festeggia 90 anni di attività

È il 1932 quando Giuseppe Angelantoni inizia la sua attività imprenditoriale fondando la sua azienda, oggi realtà globale presente in oltre 100 Paesi.

Il 2022 è un anno che segna un traguardo molto importante nella storia del Gruppo Angelantoni, che festeggia i 90 anni di attività con l’entusiasmo, la passione, la dedizione e l’attenzione all’innovazione e alle proprie radici, che, fin dal 1932, hanno caratterizzato questa realtà. Quasi un secolo di attività, sottolineato da una presenza sempre più forte in settori strategici a livello mondiale come quello del testing aerospaziale ed automobilistico, delle soluzioni high-tech in campo biomedicale, della deposizione di film sottili antibatterici e antivirali, di soluzioni frigorifere improntate ai principi della sostenibilità ambientale e dell’efficienza energetica.

Saldamente legati ai valori che da sempre hanno contraddistinto l’azienda e le persone coinvolte in 90 anni di successi, di esperienza maturata, di innovazione e di lungimiranza, sia in termini di organizzazione aziendale, che di gamma di prodotti “per la speciale ricorrenza – anticipa il Presidente Cavalier Gianluigi Angelantoni – abbiamo deciso di raccogliere i documenti, le testimonianze, i ricordi e i momenti salienti, che hanno fatto e continuano a fare la storia dell’azienda in un volume «GIUSEPPE ANGELANTONI: l’origine del futuro» che ripercorre nei decenni la crescita del Gruppo, le scelte, i momenti importanti e cruciali in un alternarsi di aneddoti e curiosità sul fondatore e il suo legame con le persone ed il territorio. Il libro – prosegue Angelantoni – racconta la storia di un uomo, ma anche il presente e il futuro di una famiglia e di imprese che rendono ampia testimonianza del Made in Italy nel mondo”.

Dal 1932, tecnologia, creatività e design per migliorare affidabilità dei prodotti, durata dei materiali e sicurezza dei processi sono infatti ancora oggi gli obiettivi perseguiti dalle aziende del Gruppo, sia che si tratti di riprodurre le condizioni climatiche estreme dello spazio o conservare a temperature bassissime sangue e plasma umano; testare batterie al litio o trattare le superfici per rendere più sicuri i prodotti usati dall’uomo.

A questo si aggiungono vasta esperienza e flessibilità che hanno permesso alle aziende del Gruppo di annoverare tra i propri Clienti le principali imprese mondiali dei settori automobilistico, aerospaziale, elettronico, chimico, farmaceutico e della sanità.

Angelantoni Industrie comprende oggi 4 unità produttive in Italia e 4 filiali per la Vendita e Assistenza dei prodotti ACS in Francia, Germania, India e Cina, con un totale di oltre 400 dipendenti e un fatturato di oltre 80 Mln di euro.

Sulla scia delle straordinarie intuizioni del fondatore Giuseppe Angelantoni – che dal 1932 rivoluzioneranno la tecnologia del freddo – le aziende Angelantoni in tutti questi anni hanno affrontato e vinto numerose sfide tecnologiche grazie alle loro soluzioni innovative. La collaborazione continua con istituti di ricerca e università ha dato vita alla realizzazione di prodotti all’avanguardia e alla registrazione di un numero significativo di brevetti.

Dall’anno della fondazione, la famiglia Angelantoni – nelle varie generazioni – ha avuto la capacità imprenditoriale di cogliere le nuove sfide considerandole opportunità di crescita per l’azienda e la comunità, valorizzando il territorio anche mediante l’impegno dell’attuale Presidente del Gruppo con varie associazioni di categoria. Attualmente il Cav. Gianluigi Angelantoni è Presidente della sezione Meccanica di Confindustria Umbria, dove porta il suo contributo per la creazione di un maggior valore aggiunto attraverso gli obiettivi di internazionalizzazione, innovazione e digitalizzazione delle imprese del territorio umbro.

Un altro ruolo molto importante, in armonia con la missione e i valori fondanti del Gruppo, è quello di Vicepresidente del Kyoto Club, organizzazione non profit che promuove politiche di ecoefficienza e l’utilizzo di fonti rinnovabili.

Il progetto – In questo settore il Gruppo Angelantoni, insieme ad un investitore europeo, sta progettando il rilancio di Archimede Solar Energy (ASE), l’unico produttore al mondo di tubi ricevitori per centrali solari termodinamiche con tecnologia a Sali fusi, sviluppata negli anni passati in collaborazione con ENEA (Centro Nazionale Ricerche sulle Energie Rinnovabili).

Gli eventi e le persone – L’Anniversario dei 90 anni verrà festeggiato con un Day Party aziendale con tutti i collaboratori e le loro famiglie.

“Un particolare ringraziamento – puntualizza Angelantoni – va a tutti gli amministratori, ai dipendenti e collaboratori che hanno investito il loro tempo e il loro ingegno nella crescita della Angelantoni Industrie sino ad oggi. La crescita e i successi di un’azienda passano attraverso il lavoro e l’impegno costante delle persone che la compongono. Il sapere fare gruppo, fare squadra, il mettersi in gioco sembrano luoghi comuni, invece sono proprio queste capacità che permettono a una realtà come la nostra di ambire a obiettivi sempre più sfidanti. Questa speciale ricorrenza è il risultato del contributo di tutti. Festeggiare 90 anni di storia è un invito a guardare avanti con ottimismo. Le sfide in atto, come sappiamo, per ogni settore della nostra industria, sono molte e impegnative; osservare il percorso intrapreso da Angelantoni Industrie e dal suo management con assoluta determinazione rasserena sul Futuro, perché dimostra che le nostre aziende continueranno ad esplorare le migliori opportunità e strategie per rafforzare la posizione competitiva e mantenere la propria leadership; hanno mezzi e risorse per adattarsi alle continue richieste del mercato e della società”.

Molti gli eventi in programma per questo speciale anniversario. Oltre al Day Party con tutti i collaboratori, il 27 di luglio è prevista una serata di Gala con la presentazione ufficiale del libro, mentre in autunno sono previsti diversi Open Day per visite in azienda da parte degli studenti di ogni ordine e grado ed un Family Day aperto ai familiari dei dipendenti, un’ocassione che permetterà ai figli dei dipendenti di vedere dove i propri genitori trascorrono parte della giornata, ai colleghi di conoscere parte della vita delle persone con cui condividono obiettivi lavorativi e all’azienda di essere sempre più vicina alla vita privata dei propri collaboratori. In aggiunta, verrà organizzata una Raccolta fondi per l’assegnazione di borse di studio per la formazione all’ Estero di studenti di scuole del territorio. “I nostri 90 anni – conclude Angelantoni – rappresentano la solida base su cui ogni giorno costruiamo il nostro Futuro, che è anche quello dei nostri Clienti, dei nostri Collaboratori, dei nostri Partner e del nostro Territorio”.

