Il Comune di Perugia promuove un contest tra i commercianti in occasione degli Internazionali di Tennis

Pastorelli: “Una città vestita a festa per un evento sportivo di altissimo livello”

Inizia il conto alla rovescia per la settima edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup. Il torneo ATP Challenger 125 (con montepremi di $159.360) organizzato da MEF Tennis Events e ospitato dal Tennis Club Perugia da domenica 5 a domenica 12 giugno, coinvolgerà molte realtà cittadine vestendo il centro storico di Perugia a tema tennis.

Il Concorso – Il Comune di Perugia, in collaborazione con MEF Tennis Events e il Tennis Club Perugia, ha indetto un concorso, dal titolo “Miglior Vetrina a tema Tennis”, rivolto a tutte le attività commerciali della città. Il contest è uno spin-off del torneo ATP Challenger 125 Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup e nasce con l’intento di vestire a festa la città, con particolare riferimento al centro storico, in occasione del primo ATP Challenger 125, l’evento di massima serie del circuito tennistico ATP Challenger Tour, che garantirà agli appassionati uno spettacolo unico.

“Quest’anno Perugia – dichiara l’Assessore allo Sport e al Commercio del Comune di Perugia, Clara Pastorelli – sarà al centro di una manifestazione tennistica di altissimo livello. Crediamo che questa iniziativa consentirà alla città di presentarsi al meglio e di accogliere nel giusto clima i tanti appassionati e tutto il movimento organizzativo che si muoverà nei giorni degli Internazionali. Auspichiamo una risposta significativa da parte dei commercianti della città, sperando che colgano l’importanza di essere partecipi e attivi di fronte a certi eventi”.

Le attività commerciali partecipanti allestiranno dunque le vetrine del centro storico a tema tennis dal 23 maggio al 12 giugno 2022, data di conclusione del torneo internazionale. A tutti i commercianti partecipanti saranno riconosciuti 2 biglietti omaggio per la giornata di lunedì 6 giugno e il vincitore riceverà quattro pass gratuiti settimanali, che permettono l’accesso a tutte le giornate di gara, inclusa la finale. L’annuncio del vincitore avverrà sabato 4 giugno 2022 alle ore 19 durante la Cerimonia del Sorteggio, che si svolgerà in Piazza IV Novembre.

Il ricco programma di eventi collaterali e le attività benefiche – La settima edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup si caratterizza di una fitta rete di collaborazioni con realtà ed eccellenze del territorio, associazioni e onlus. I primi ad essere coinvolti sono i Circoli Umbri di Tennis e Padel, i quali rappresentanti si incontreranno lunedì 16 maggio per una Cena di Presentazione dell’evento. A tutti i soci dei Circoli Umbri affiliati alla Federazione Italiana Tennis, saranno riservati appuntamenti speciali oltre ad uno sconto sugli abbonamenti settimanali.

Si amplia la sinergia con le realtà cittadine e nasce una nuova collaborazione con il NID, Nuovo Istituto Design di Perugia. L’Istituto, che dal 1983 offre eccellenti piani formativi per designer, grafici, fotografi e fumettisti, sarà presente agli Internazionali di Perugia come Media Partner. Gli studenti e i docenti saranno coinvolti nella realizzazione di reportage e shooting fotografici ai tennisti professionisti in gara, per tutta la durata della manifestazione. Una geniale sinergia fra creatività e sport.

Prosegue la collaborazione benefica con il Charity Partner Avanti Tutta Onlus, fondata nel 2013 da Leonardo Cenci, inserendo nel programma degli eventi collaterali due appuntamenti irrinunciabili. Sabato 4 giugno alle ore 20:00 si svolgerà una Cena di Beneficenza presso il Tennis Club Perugia con lo scopo di raccogliere fondi per la riqualificazione della sala d’attesa del Day Hospital di Oncologia Medica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Un progetto che ha già preso il via e che sarà completato entro l’inizio dell’estate prossima e che prevede interventi strutturali (aumento di circa il 25% dei posti a sedere disponibili), impiantistici (nuovi impianti di areazione, di illuminazione e di informazione ai pazienti attraverso monitor) e funzionali (rifacimento dei pavimenti e degli arredi e delle sedute). Un progetto da oltre 150.000 Euro completamente a carico di Avanti Tutta. Per partecipare sarà necessario acquistare il biglietto presso la sede della Fondazione Avanti Tutta, contattando il numero +393925946347 (attivo dalle ore 8:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì) o presso la segreteria del Tennis Club Perugia, contattando il numero +393925250271. La cena di beneficenza sarà presentata da Roberto Malvagia e Annalina Taddei e accompagnata da musica dal vivo.